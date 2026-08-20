Mislio je da je na dražbu stavio igračku, pa u šoku gledao kako se iz sekunde u sekundu bogati

Naizgled loše preparirana glava životinje s komičnim plastičnim očima, koju je neimenovani kolekcionar svojedobno kupio iz šale za svega 58 eura, prodana je na dražbi u Bristolu za nevjerojatnih 70 tisuća eura jer se ispostavilo da pripada davno izumrlom tasmanijskom tigru!

Njezinu pravu vrijednost prepoznao je iskusni taksidermist James Cranfield, koji ju je nakon napetog nadmetanja uspio kupiti te je opisao kao sveti gral za svakog kolekcionara prirodoslovnih predmeta.

Sumnja rođena iz detalja

Senzacionalna priča započela je dok je James Cranfield, 38-godišnji taksidermist i strastveni kolekcionar iz Essexa, pregledavao katalog jedne aukcijske kuće.

Tada je naišao na predmet opisan kao "preparirana glava lisice" sa smiješnom početnom cijenom, pa iako su na životinji bile zalijepljene smiješne plastične oči, njegovo iskusno oko uočilo je ključnu anomaliju.

Uslijedilo je deset dana grozničavog istraživanja, tijekom kojih je uspoređivao fotografije i anatomske karakteristike. Detalj koji ga je osobito progonio bili su zubi.

I dok lisice i psi imaju šest gornjih sjekutića između očnjaka, fotografije su mu dale naslutiti da ovaj primjerak ima više.

Ludnica u dvorani

Uskoro mu je postalo jasno da gleda u glavu tilacina, torbara poznatijeg kao tasmanijski tigar, koji je izumro 1936. godine.

Naravno, Cranfield se ponadao da će predmet, procijenjen na jedva pedesetak eura, proći ispod radara i da će ga ugrabiti za sitniš, pa budući da je njegova ponuda od tek 28 funti u jednom je trenutku bila vodeća, učinilo se da će se njegov san ostvariti.

Međutim, sreća je bila kratkog vijeka jer se u prostoriji zatekla još jedna osoba koja je shvatila isto što i on.

Uskoro je u dvorani započela dramatična, gotovo filmska borba, a na kraju je čekić udario kod iznosa od 50.000 funti, što je s naknadama doseglo konačnih 60.000 funti (oko 70.000 eura).

"Skoro sam se onesvijestio", priznao je Cranfield, koji je novac osigurao uz pomoć prijatelja.

Neprocjenjivi dio povijesti

Tilacin je bio jedinstveni mesojedni tobolčar s područja Australije, Tasmanije i Nove Gvineje. Zbog lova, uništavanja staništa i bolesti koje su donijeli europski doseljenici, vrsta je dovedena na rub izumiranja.

Posljednji poznati primjerak uginuo je u zoološkom vrtu u Hobartu 1936. godine.

Danas postoji oko 756 poznatih primjeraka u muzejima i privatnim kolekcijama, uglavnom u obliku koža ili kostura, zbog čega se kompletna preparirana glava smatrala gotovo mitskim predmetom.

Aukcionar Stowe ispričao je reakciju prodavatelja kad je saznao za koliko je prodan predmet koji je kupio iz zabave.

"Bio je u potpunom šoku, mislio sam da će se srušiti. Morao sam mu ponuditi stolicu, jednostavno nije mogao vjerovati. Obojica smo se složili da više nikada nećemo gledati lisice na isti način", rekao je Stowe.

Za Jamesa Cranfielda, ovo je otkriće, kako je kazao, više života". Uvjeren je da je njegova glava tilacina jedinstvena – jedini takav sačuvani primjerak za koji se danas zna.

Planira je podvrgnuti rendgenskom i CT skeniranju radi potvrde autentičnosti i daljnjih znanstvenih istraživanja.

"Neću je skrivati. Spasio sam je od zaborava", izjavio je i naglasio kako želi da primjerak bude dostupan akademskoj zajednici i muzejima.

Njegova je najveća želja da ovaj "sveti gral" prirodoslovlja pomogne znanstvenicima, možda čak i u naporima za oživljavanje ove izumrle vrste.