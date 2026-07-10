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Princ Harry u sasvim drukčijem izdanju: Okušao se i u ragbiju u kolicima

Princ Harry u sasvim drukčijem izdanju: Okušao se i u ragbiju u kolicima
Foto: Aaron Chown, PA Images/Alamy/Profimedia
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Princ Harry sudjelovao je u Birminghamu na promotivnom događaju za Invictus Games 2027, natjecanje koje je i sam pokrenuo kako bi pružio podršku ranjenim i ozlijeđenim vojnim veteranima. Tom je prilikom poručio da sudionici svojim primjerom pokazuju kako se životne nedaće i invaliditet mogu pretvoriti u snagu, a potom se i sam okušao u nekoliko sportskih disciplina, uključujući pickleball, laser tag i ragbi u invalidskim kolicima.

Djelić atmosfere i najzanimljivije trenutke pogledajte u galeriji.

10.7.2026.
17:01
Hot.hr
Aaron Chown, PA Images/Alamy/Profimedia
Princ HarryInvictus Games
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