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Presuda odjeknula Britanijom: Princ Harry doživio novi poraz na sudu

Presuda odjeknula Britanijom: Princ Harry doživio novi poraz na sudu
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Foto: Profimedia

Još jedan pokušaj princa Harryja da se obračuna s britanskim tabloidima završio je neuspjehom

7.7.2026.
17:37
Hina
Profimedia
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Britanski princ Harry, vojvoda od Sussexa, i druge istaknute javne osobe izgubili su u utorak na Visokom sudu u Londonu spor protiv Associated Newspapersa, nakladnika dnevnika Daily Mail, kojega su optužili za navodno nezakonito prikupljanje informacija.

Harry, koji se u vrijeme izricanja presude nalazio u Velikoj Britaniji, pokrenuo je više sudskih postupaka protiv pojedinih britanskih medija, optužujući ih za zlouporabu moći i zadiranje u privatnost.

Uz njega su tužbu protiv nakladnika Associated Newspapersa podnijele i druge poznate osobe, među kojima i glazbenik Elton John. Tvrdili su da su deseci članaka objavljenih u listovima Daily Mail i Mail on Sunday od 1990-ih do 2011. bili temeljeni na informacijama pribavljenim nezakonitim putem.

Associated Newspapers odbacio je optužbe, nazvavši ih klevetničkima, a londonski Visoki sud odbacio je tužbene zahtjeve u cijelosti. Tvrtka je presudu opisala kao "uvjerljivu pobjedu" za Daily Mail i njegove novinare.

Princ HarryTužbaDaily Mail
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