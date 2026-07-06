Harryju u posljednji trenutak otkazan smještaj u Buckinghamskoj palači?

Nova napetost izbila je između princa Harryja, vojvode od Sussexa, i Buckinghamske palače nakon što su obje strane iznijele oprečne tvrdnje o njegovom smještaju tijekom ovotjednog boravka u Londonu, piše BBC

Naime, iz Buckinghamske palače poručuju kako vojvoda od Sussexa neće boraviti u kraljevskoj rezidenciji jer nije na vrijeme odgovorio na ponudu smještaja. S druge strane, Harryjev glasnogovornik tvrdi da je poziv bio prihvaćen, ali da je Palača u posljednjem trenutku povukla svoju ponudu, što su opisali kao "razočaravajuću odluku".

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Palača: Ponuda je odbijena, a zatim prihvaćena prekasno

Prema izvorima iz Buckinghamske palače, Harryju je ponuđen smještaj u jednoj od kraljevskih rezidencija tijekom njegova boravka u Londonu. Međutim, njegov tim navodno nije na vrijeme potvrdio prihvaća li ponudu te ju je u subotu službeno odbio.

Istoga dana, tvrde iz Palače, Harryjev je tim promijenio odluku i pokušao prihvatiti ponudu, no tada više nije bilo moguće organizirati smještaj i potrebno osoblje. Vojvoda je, navode, u subotu navečer obaviješten da više neće moći odsjesti u kraljevskoj rezidenciji.

Harryjev tim: Ponuda je povučena u zadnji trenutak

Iz ureda vojvode od Sussexa tvrde potpuno suprotno. Njegov glasnogovornik navodi kako je Harry formalno prihvatio ponudu za smještaj te da nije jasno zašto je ona u posljednji trenutak povučena.

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Dodaju kako je termin objave sudske presude, koja se odnosi na Harryjev spor s izdavačkom kućom Associated Newspapers, bio poznat još prošlog tjedna te odbacuju tvrdnje da je upravo to razlog promjene odluke Buckinghamske palače.

Sudski spor dodatno zakomplicirao situaciju?

Britanski mediji navode da je u Palači postojala zabrinutost zbog mogućeg dojma u javnosti ako bi Harry, boraveći u simboličnom sjedištu britanske monarhije, komentirao ishod visokoprofilnog sudskog postupka.

Budući da kralj Charles III. mora zadržati političku i javnu neutralnost, smatralo se da bi takva situacija mogla biti neugodna za kralja.

Odnosi između Harryja i kraljevske obitelji i dalje napeti

Različite verzije događaja ponovno su pokazale koliko su odnosi između Harryjeva tima i Buckinghamske palače narušeni te koliko je malo međusobnog povjerenja ostalo. Nijedna strana ne prihvaća objašnjenje druge, što bi moglo dodatno zakomplicirati eventualni susret princa Harryja i kralja Charlesa tijekom ovog posjeta.

U London stigao zbog humanitarnog rada

Harry je u Ujedinjeno Kraljevstvo doputovao kako bi promovirao Invictus Games, koje će se sljedeće godine održati u Birminghamu, te kako bi sudjelovao na nekoliko humanitarnih događanja.

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Već je potvrđeno da mu se tijekom boravka u Londonu neće pridružiti supruga Meghan, vojvotkinja od Sussexa, ni njihova djeca, princ Archie i princeza Lilibet. Razlog je to što obitelj nema pravo na policijsku zaštitu koju financiraju britanski porezni obveznici.

Ipak, postoji mogućnost da mu se Meghan i djeca pridruže kasnije tijekom tjedna u Birminghamu, gdje će Harry posjetiti dječju bolnicu i Nacionalni izložbeni centar, buduće domaćinstvo Invictus Gamesa.

Za sada nije poznato hoće li tijekom ovog posjeta doći do susreta kralja Charlesa III. s unucima, koje, prema dostupnim informacijama, nije vidio uživo posljednje četiri godine.

Podsjetimo, Harryjev dugogodišnji spor s britanskim vlastima oko razine sigurnosne zaštite traje još od 2020. godine, kada su on i Meghan, vojvotkinja od Sussexa, napustili kraljevske dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države. Vojvoda je više puta isticao da zbog sigurnosnih razloga ne želi dovoditi suprugu i djecu u Veliku Britaniju bez odgovarajuće policijske zaštite.