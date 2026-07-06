Povratak u Serie A? Marcelo Brozović službeno je bez kluba

Marcelu Brozoviću istekao je ugovor sa saudijskim Al-Nassrom i sada je slobodan igrač, objavio je Fabrizio Romano. Nakon tri godine u Al-Nassru, Brozović nije obnovio ugovor i sada je bez kluba.

Brozović je prošle sezone s Al-Nassrom bio prvak Saudijske Arabije. U toj sezoni koja je nedavno završila, Brozović je odigrao čak 40 utakmica. Zabio je jedan gol i pet puta asistirao. Brozović će u studenom napuniti 34 godine, i dalje nije star da bi nastupao na najvišoj razini i povratak u Europu je itekako moguć.

🚨🇭🇷 Marcelo Brozovic leaves Al Nassr and will now be available as a free agent. pic.twitter.com/ccb5ZKLBv4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Krajem prošle godine se pisalo o mogućem povratku u Serie A u siječnju, ali tada se to nije dogodilo. Vjerujemo da će biti zainteresiranih u Italiji za Brozovića i vrlo je lako moguće da ćemo ga od sljedeće sezone opet gledati u najjačem razredu talijanskog nogometa.

Brozović nije natuknuo da je gotov s nogometom i pratit ćemo što je sljedeće. Za Al-Nassr je Brozović odigrao 124 utakmice. Stigao je iz Intera, a prije toga je nastupao za Dinamo, Lokomotivu i Hrvatski Dragovoljac. Za reprezentaciju Hrvatske je nastupio 99 puta i zabio sedam pogodaka.