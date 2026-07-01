Modrić, Casemiro i legenda Liverpoola: Ovo su igrači koji nemaju klub

Zadnjim danom lipnja mnogim je igračima istekao ugovor. Dok su neki, poput Ibrahime Konatéa, odmah pronašli novog poslodavca, drugi iz različitih razloga još uvijek nisu.

Među slobodnim igračima tako su srpski napadač Dušan Vlahović, legenda Liverpoola i egipatske reprezentacije Mohamed Salah te bivši suigrač Luke Modrića Casemiro, kao i njegov suigrač iz brazilske reprezentacije Fabinho.

Od hrvatskih igrača kojima je istekao ugovor, prema Transfermarktu najvrjedniji je Marcelo Brozović, koji je napustio Al Nassr. Slijede ga Luka Modrić, Karlo Letica i bivši junior Hajduka Mateo Jurić-Petrasilo, koji je protekle dvije godine igrao za Spartak iz bugarske Varne.

Od poznatih bivših Vatrenih bez ugovora su još Dejan Lovren, Alen Halilović, Matej Mitrović i Antonio Milić. Svi oni sada mogu slobodno potražiti novi klub, dok neki (poput Modrića) ipak na kraju dogovore ostanak u klubu u kojemu im je istekao ugovor.