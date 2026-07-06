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Užas kod Imotskog: Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće

Užas kod Imotskog: Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće
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Foto: Net.hr

Dojavu o nesreći policija je zaprimila oko 20.30 sati

6.7.2026.
22:22
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Malo dijete preminulo je stradalo u ponedjeljak navečer nakon što je upalo u bazen ispred obiteljske kuće na području Imotske krajine, objavio je portal Radio.Nu.

Kako doznaje porta, obitelj je iz Makarske i imaju kuću u Imotskom.

Splitsko-dalmatinska policija dojavu o tragediji zaprimila je oko 20.30 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe.

Na intervenciju je izašao tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč njihovim naporima, djetetu nije bilo spasa te je nažalost preminulo.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu nesreće provest će se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja, navode iz policije.

UtapanjeDijeteImotskiNesreĆa
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