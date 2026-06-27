Fan zona u Imotskom spremna je za ludnicu, gradonačelnik otkrio kakav scenarij predviđa Vatrenima

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'OPASNI SMO' /

Imotski je hrvatskom nogometu dao čak tri legendarna kapetana – za one koji možda još ne znaju, to su Ivan Buljan, Ivan Gudelj i Zvonimir Boban. Sva trojica rodom su iz Runovića, mjesta udaljenog tek nekoliko kilometara od Imotskog, koji je za ovaj Mundijal otvorio i novu Fan zonu.

O atmosferi u gradu, organizaciji i očekivanjima od Vatrenih, RTL-ova reporterka Dragana Eterović razgovarala je s gradonačelnikom Imotskog Lukom Kolovratom.

"Vjerujem u jako dobru igru naše reprezentacije, u prolazak dalje u nokaut-fazu. Tu smo opasni i onda možemo pobijediti svakoga", kaže Kolovrat.

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