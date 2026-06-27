Ova snimka sve je oduševila: Hrvatski navijači sreli mladence na ulici, pogledajte lude scene

PHILADELPHIJA GORI /

Hrvatski navijači u potpunosti su preplavili ulice i trgove Philadelphije gdje se večeras u 23 sata Vatreni suočavaju s Ganom. Uoči utakmice organiziran je i veliki mimohod navijača kroz centar grada, a pjesma i navijanje odjekivali su od gradske vijećnice do Independence Malla. U navijačkoj euforiji, navijači Vatrenih rastegnuli su golemu zastavu na poznate crveno-bijele kvadratiće i uz taktove navijačkih pjesama hodali ulicom. Navijačku kolonu predvodila je poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll.

Vrhunac svega bio je kada su navijači zatekli tek vjenčani američki par i zajedno slavili njihov poseban dan. Dok su pozirali za fotografije ispred povijesne gradske vijećnice, mladenka i mladoženja odjednom su se našli okruženi veselom masom. Navijači su ih okružili, klicali im, pjevali i snimali ih mobitelima, dok se u pozadini vijorila velika hrvatska zastava. Mladencima to nije nimalo smetalo, naprotiv, sa svatovima i su skakali i pjevali uz navijačke pjesme.