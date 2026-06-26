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NEVJEROJATNI MLADIĆ /

Antonelli juri prema novom pole positionu: Može li ga potvrditi u kvalifikacijama

Završen je prvi dan osme utrke sezone Formule 1 - Velike nagrade Austrije. Kao i na prvom slobodnom treningu, tako je i na drugom najbrži bio Kimi Antonelli.

Pobjednik prošle utrke, one u Barceloni, Lewis Hamilton, nakon drugog treninga smjestio se na peto mjesto, a koliko će sve to imati utjecaja na kvalifikacijsku utrku koja će se voziti u subotu u 16 sati te na glavnu utrku koja se vozi u nedjelju u 15:00, moći ćete saznati na kanalima RTL-a te na platformi VOYO.

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26.6.2026.
21:16
Sportski.net
Kimi AntonelliF1 VijestiA1 Hrvatska
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