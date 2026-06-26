Yamakoshi iznenadio favorite i ugrabio prvu pole poziciju karijere u Spielberg

Na užarenoj stazi Red Bull Ringa u austrijskoj Styriji, započeo je četvrti trkaći vikend sezone Formule 3. U danu obilježenom visokim temperaturama i neizvjesnošću do posljednjeg trenutka, jutarnji slobodni trening nagovijestio je dominaciju Tridenta, no poslijepodnevne kvalifikacije donijele su pravu dramu i senzacionalnog pobjednika.

Japanac Hiyu Yamakoshi iz tima Van Amersfoort Racing odvozio je krug života i osigurao svoju prvu pole poziciju u karijeri, nadmašivši vodećeg čovjeka prvenstva, Uga Ugochukwua, za samo petnaest tisućinki sekunde.

Trident pokazao mišiće

Petak je započeo 45-minutnim slobodnim treningom koji je vozačima poslužio za prilagodbu na jednu od najkraćih, ali i najzahtjevnijih staza u kalendaru. Od samog početka bilo je jasno da će momčad Tridenta igrati jednu od glavnih uloga. Njihov vozač Noah Strømsted postavio je najbrže vrijeme sesije (1:22.410), potvrdivši sjajnu formu talijanske momčadi. Njegov timski kolega, talentirani novak i prvak Formule Regional Europe, Freddie Slater, također je pokazao zavidnu brzinu završivši kao treći.

Između njih ugurao se Taito Kato iz ART Grand Prixa, pokazavši da i francuska momčad ima što za reći ovog vikenda. Tijekom treninga vodstvo se više puta mijenjalo, a na vrhu su se nakratko nalazili i Jin Nakamura te Tuukka Taponen, što je nagovijestilo da će borba za startne pozicije biti iznimno gusta. Vodeći u poretku vozača, Ugo Ugochukwu, i njegov timski kolega iz Campos Racinga, Théophile Naël, koji zaostaje samo šest bodova, odradili su solidan trening i prikupljali podatke za ključne kvalifikacije. Među trideset vozača, posebnu je pozornost privukao Fionn McLaughlin, jedini debitant na ovoj stazi, kao i Salim Hanna, koji je u bolidu AIX Racinga po prvi put iskusio snagu Formule 3.

Senzacija za povijest

Poslijepodnevne kvalifikacije donijele su vrhunac uzbuđenja. Kako je sesija odmicala, a staza postajala sve brža, vremena su padala iz kruga u krug. U prvom dijelu 30-minutne sesije tempo su diktirali Taponen, Strømsted i Alessandro Giusti, no završnica je pripala onima koji su uspjeli sastaviti savršen krug pod najvećim pritiskom. A to je bio Hiyu Yamakoshi.

Devetnaestogodišnji Japanac, koji je prošle sezone s istim timom završio na devetom mjestu u prvenstvu Formule Regional Europe, odvozio je fenomenalan krug s vremenom 1:21.730 i šokirao konkurenciju. Njegov uspjeh tim je veći jer mu je to prva pole pozicija u karijeri Formule 3, ostvarena na stazi gdje svaka pogreška skupo košta. Ipak, slavlje u garaži Van Amersfoort Racinga bilo je popraćeno napetošću, jer je Ugo Ugochukwu u svom posljednjem pokušaju došao nevjerojatno blizu. Amerikanac iz Camposa zaostao je minimalnih 0,015 sekundi, što mu je osiguralo start iz prvog reda za nedjeljnu glavnu utrku i sjajnu priliku za povećanje prednosti u prvenstvu.

Treće mjesto osvojio je Tuukka Taponen za MP Motorsport, dok su četvrti i peti završili vozači Tridenta, Strømsted i Slater, potvrdivši da će biti velika prijetnja u obje utrke. Među prvih deset plasirali su se još i Giusti, Kato, Kanato Le, Nakamura i Pedro Clerot, a službeni rezultati kvalifikacija obećavaju neizvjesne borbe.

Obrnuti grid donosi priliku za Premu

Prema pravilima Formule 3, prvih dvanaest vozača iz kvalifikacija starta subotnju sprint utrku u obrnutom poretku. To znači da će s prve pozicije krenuti James Wharton iz Prema Racinga, koji je kvalifikacije završio na 12. mjestu. Za Prema tim, koji se nakon teške 2025. godine i dalje muči s prilagodbom na novi F3 bolid, ovo je zlatna prilika za ostvarenje velikog rezultata i povratak na pobjedničke staze.

Pred nama su dvije uzbudljive utrke u Spielbergu. Yamakoshi će u nedjelju tražiti svoju prvu pobjedu, Ugochukwu će napadati s drugog mjesta kako bi učvrstio vodstvo, dok će Wharton u subotu imati jedinstvenu priliku iskoristiti pole poziciju. Uz vruće vrijeme i stalnu prijetnju ljetnih oluja koje bi mogle dodatno zakomplicirati situaciju, austrijski vikend Formule 3 jamči spektakl.