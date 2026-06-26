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LUDNICA /

Prvi dan akcije donosi početak vikenda najbliže utrke Hrvatskoj u kalendaru Formule 1

Prvi dan akcije donosi početak vikenda najbliže utrke Hrvatskoj u kalendaru Formule 1
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Foto: ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia

Vozači će 26. lipnja odraditi prvi i drugi slobodni trening

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
26.6.2026.
8:02
ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia
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Prvi dan akcije na Red Bull Ringu donosi početak vikenda Velike nagrade Austrije 2026, osme utrke sezone u Formuli 1, koja u Spielbergu stiže na krilima velikog preokreta u prvenstvu nakon pobjede Lewisa Hamiltona u Barceloni.

Vozači će 26. lipnja odraditi prvi i drugi slobodni trening u kojem će momčadi Formule 1, na prvom treningu (od 13.30 do 14.30), testirati prve postavke na kratkoj, ali tehnički zahtjevnoj stazi u srcu Štajerske. Samo nekoliko sati kasnije slijedi i drugi slobodni trening (od 17.30 do 18.30), koji bi trebao dati jasniju sliku poretka i tempa uoči nastavka vikenda...

Prvi i drugi trening možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo

Ferrari i Hamilton dolaze puni samopouzdanja, Red Bull traži odgovor na domaćem terenu, a Mercedes i McLaren pokušat će ostati u korak s vodećima u sve napetijoj borbi za vrh. 

Red Bull Ring u Spielbergu domaćin je ključne runde prvenstva koja se najavljuje kao jedna od odlučujućih utrka sezone. Kimi Antonelli dolazi s velikom prednošću od 41 boda u krugu koji je kroz godine često donosio dramu, brojna pretjecanja i česte incidente u posljednjim sezonama.

Sezona 2026. već je obilježena potpuno novim pravilima o bolidima i pogonskim jedinicama, koja su značajno promijenila odnos snaga i poredak u poretku.

Mercedes predvodi razvoj kroz Antonellija, dok je Ferrari, s Lewisom Hamiltonom, trenutačno na drugom mjestu u poretku vozača.

Svaka sesija ovog vikenda ima veliku težinu, a ako želite pratiti sve detalje, donosimo vam pregled i analizu po sesijama.

Formula 1AustrijaLewis HamiltonKimi AntonelliFerrariMercedesA1 Hrvatska
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