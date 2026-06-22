Ovog tjedna vozi se Velika nagrada Austrije: Evo što trebate znati o kultnoj utrci

Dok se sezona Formule 1 zahuktava, karavana najbržeg cirkusa na svijetu ponovno se vraća u idilično srce austrijskih Alpa. Od 26. do 28. lipnja 2026. godine, Red Bull Ring u austrijskom Spielbergu bit će domaćin osme utrke prvenstva Formule 1, Velike nagrade Austrije. Veliku nagradu Austrije moći ćete gledati na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Ovo nije samo još jedna stanica u kalendaru. To je hodočašće na stazu koja je u svojoj turbulentnoj povijesti proživjela sve. Od smrtonosne opasnosti i kontroverznih skandala do uskrsnuća pod novim vlasnikom i stvaranja jednog od najomiljenijih događaja sezone. Ugniježđena u prirodnom amfiteatru štajerskih planina, ova staza nudi jedinstvenu mješavinu sirove brzine, tehničkih izazova i nepredvidivosti, a sve to pred tribinama koje desetljećima ispisuju neke od najglasnijih stranica povijesti sporta.

4,3 kilometra čistog adrenalina

Iako je sa svojih 4.326 metara jedna od najkraćih staza u kalendaru, Red Bull Ring je daleko od jednostavne. Lap time je među najbržima u sezoni, a vozači jedva da imaju trenutak za predah tijekom 71 kruga. Staza se sastoji od samo deset zavoja - sedam desnih i tri lijeva i može se podijeliti na dva potpuno različita dijela. Prvi sektor je oda snazi motora. Nakon startno-ciljne ravnine slijedi strmi uspon prema prvom zavoju, koji od 2019. nosi ime legende Nikija Laude. Vozači ovdje koče uzbrdo, što im omogućuje da napadnu zavoj kasnije nego što bi instinkt nalagao, a zatim punim gasom jure prema trećem zavoju.

Zavoj broj tri, poznat i kao "Remus", najoštriji je na stazi i predstavlja najbolju priliku za pretjecanje. Snažno kočenje nakon duge DRS zone otvara vrata za napad, no izlaz iz zavoja je ključan jer vodi na sljedeću dugu ravnicu. Nakon toga, staza se lomi i pretvara u pravi "tobogan". Vozači se spuštaju nizbrdo kroz seriju brzih, tečnih zavoja koji testiraju aerodinamiku i hrabrost. Zloglasni četvrti zavoj, s kočenjem na nizbrdici, lako izbacuje nesmotrene u šljunak, dok brzi desni zavoj "Rindt", nazvan po prvom austrijskom F1 prvaku, zahtijeva apsolutnu predanost. Cijeli krug je neprestana borba s promjenama nadmorske visine, podmuklim rubnicima koji mogu oštetiti bolid i tankom granicom između savršenstva i pogreške. Zbog kratkoće kruga, kvalifikacije su često nevjerojatno guste, a tisućinke sekunde odlučuju o pozicijama, što jamči napetost od prvog do posljednjeg trenutka.

Duhovi prošlosti i heroji sadašnjosti

Priča o Velikoj nagradi Austrije priča je o transformaciji. Sve je počelo na improviziranoj i opasnoj pisti zračne luke Zeltweg šezdesetih godina, no pravi je život započeo 1970. na zastrašujućem Österreichringu. Bila je to staza starog kova: nevjerojatno brza, s dugim, otvorenim zavojima koji su prolazili kroz pašnjake i šume, gotovo bez sigurnosnih barijera. Vozači su je voljeli zbog izazova, no bila je smrtonosna. Amerikanac Mark Donohue izgubio je život nakon nesreće 1975., a bizarni incidenti, poput onog iz 1987. kada je Stefan Johansson pri brzini od 290 km/h udario u jelena, postali su dio mračne legende. Prosječne brzine postale su toliko visoke da je staza na koncu proglašena preopasnom i izbačena iz kalendara nakon 1987. godine.

Vratila se deset godina kasnije, 1997., u skraćenom i moderniziranom obliku kao A1-Ring, djelo Hermanna Tilkea. Novo poglavlje donijelo je nove drame, a vrhunac je dosegnut 2002. u jednoj od najkontroverznijih utrka u povijesti. Ferrari je naredio Rubensu Barrichellu da u posljednjem zavoju propusti Michaela Schumachera i preda mu pobjedu, što je izazvalo zvižduke publike i globalni skandal koji je doveo do zabrane momčadskih odredbi.

Nakon 2003., Austrija je opet nestala s F1 karte, a staza je propadala, s uništenim tribinama i boksovima. Spas je stigao u obliku Dietricha Mateschitza i Red Bulla, koji su otkupili i potpuno obnovili kompleks, vrativši Formulu 1 2014. godine. Od tada, Red Bull Ring je postao sinonim za spektakularne utrke, od sudara timskih kolega Hamiltona i Rosberga na posljednjem krugu 2016. do dominacije Maxa Verstappena, čiji su nizozemski navijači brda oko staze pretvorili u narančasto more dima i slavlja. Ugovor koji jamči utrku sve do 2041. godine osigurava da će se nove stranice ove bogate povijesti tek ispisivati.

Što nas čeka ove sezone?

Utrka 2026. godine stiže u ključnom dijelu sezone, a prvenstvo je, prema trenutnom poretku, potpuno otvoreno. Vikend u Spielbergu Mercedes dočekuje kao vodeća momčad u poretku konstruktora s 262 boda, ispred Ferrarija (190) i McLarena (141). U poretku vozača, situacija je još zanimljivija. Mladi Mercedesov vozač Kimi Antonelli drži vrh sa 156 bodova, no pritisak je ogroman. Veteran Lewis Hamilton, sada u bojama Ferrarija, drugi je s 41 bodom zaostatka, dok je George Russell u drugom Mercedesu treći, s 50 bodova manje od timskog kolege. Ova dinamika obećava napetu borbu ne samo između momčadi, već i unutar samog Mercedesa.

Pirelli će za vikend donijeti najmekše komponente svojih guma (C3, C4 i C5), što tradicionalno potiče agresivnije strategije i otvara mogućnost za više zaustavljanja u boksu, pogotovo jer je pregrijavanje guma čest problem na ovoj stazi. Osim glavnog događaja, vikend će biti ispunjen i pratećim utrkama Formule 2 i Formule 3, gdje se kale buduće zvijezde. Posebnu pozornost privući će i prvi slobodni trening u petak, gdje će čak četiri momčadi pružiti priliku mladim vozačima. Luke Browning vozit će za Williams, Jak Crawford za Aston Martin, Paul Aron za Audi, a Colton Herta za novi tim Cadillac. To je jedinstvena prilika da se na velikoj pozornici pokažu talenti koji kucaju na vrata Formule 1.

Doživljaj za navijače

Velika nagrada Austrije više je od same utrke. To je trodnevni festival motosporta u jednom od najljepših okruženja na svijetu. Atmosfera na Red Bull Ringu je zarazna, a organizatori se trude pružiti vrhunski doživljaj. Za one koji žele najbolji pogled, tribine "Start-Ziel" nude pogled na start, cilj i boksove, dok tribina kod zavoja T3 pruža panoramski pregled većeg dijela staze i ključnog mjesta za pretjecanje. Mnogi preporučuju i tribinu "Nord", smještenu na vanjskom dijelu stare Bosch Kurve, odakle se pruža spektakularan pogled na spuštanje staze niz padinu. Za potpuni doživljaj, brojni navijači biraju kampiranje u nekom od mnogobrojnih kampova u neposrednoj blizini staze, poput GPtents ili Easy Campinga, gdje se navijačka groznica nastavlja i nakon što se motori ugase. Uz bogat program u F1 Fan Zoni, koncerte i priliku za uživanje u lokalnim specijalitetima, vikend u Spielbergu iskustvo je koje nadilazi sam sport.

Dok se vozači pripremaju za još jedan test brzine i vještine, jedno je sigurno. Štajerski kotao ponovno će proključati. Kombinacija staze koja potiče blisku borbu, strastvenih navijača i bogate povijesti jamči da će Velika nagrada Austrije 2026. biti još jedan nezaboravan spektakl, podsjetnik zašto je baš ovo mjesto postalo nezaobilazna stanica u srcu Formule 1.