Najbliža utrka Hrvatskoj! Evo kada i gdje gledati VN Austrije

Nakon sedam utrka dominacije Mercedesa, sezona Formule 1 2026. dobila je neočekivani zaplet. Lewis Hamilton, u svojoj drugoj sezoni za Ferrari, prekinuo je niz Srebrnih strijela i pobjedom na Velikoj nagradi Španjolske pokazao da je borba za naslov prvaka itekako otvorena. Bio je to trenutak koji su Tifosi dugo čekali i koji je uzdrmao poredak u kojem se mladi Kimi Antonelli činio nedodirljivim. Sada karavana Formule 1 stiže u idilične štajerske Alpe, na Red Bull Ring, osmu postaju prvenstva, gdje Hamilton traži nastavak pobjedničkog niza, a Mercedes odgovor na Ferrarijev izazov.

Tobogan u srcu Štajerske

Staza Red Bull Ring, smještena u prirodnoj dolini blizu Spielberga, jedna je od najslikovitijih i najuzbudljivijih u kalendaru. Iako je sa svoja 4,3 kilometra jedna od najkraćih, njezin dizajn nudi sve što ljubitelji utrkivanja vole: tri duge ravnice na kojima dominira snaga motora te tehnički zahtjevan drugi dio staze koji se spušta nizbrdo poput tobogana. Brzi zavoji, uključujući i legendarni zavoj Rindt, nazvan po prvom austrijskom F1 prvaku, testiraju vještinu i hrabrost vozača, dok visinska razlika i kratak krug jamče gust promet i pregršt prilika za pretjecanje. Staza ima bogatu povijest; originalni, zastrašujući Österreichring iz 1969. godine, skraćen je i moderniziran sredinom devedesetih pod imenom A1-Ring, da bi ga vlasnik Red Bulla Dietrich Mateschitz preporodio u današnji, svjetski poznati objekt. S najviše pobjeda (četiri) ovdje se može pohvaliti Max Verstappen, no ni Hamiltonu pobjede nisu strane.

Hoće li Mercedes uzvratiti udarac?

Do utrke u Barceloni, Mercedes je izgledao nepobjedivo. Mladi talent Kimi Antonelli suvereno je vodio u poretku vozača, no odustajanje zbog kvara na elektronici u Španjolskoj i Hamiltonova pobjeda smanjili su njegovu prednost na 41 bod. Sedmerostruki svjetski prvak sada je, kako je rekao i njegov bivši šef Toto Wolff, "nanjušio krv" i predstavlja ozbiljnu prijetnju. Konfiguracija staze u Austriji s dugim ravnim dijelovima trebala bi odgovarati Mercedesu, ali Ferrari je pokazao da je iznimno brz u zavojima. Ne treba otpisati ni Red Bull, koji se na domaćoj stazi nada da će im novi paket poboljšanja donijeti dugo očekivane rezultate, kao ni McLaren, čiji je Lando Norris ovdje slavio prošle sezone. Vremenska prognoza koja najavljuje mogućnost lagane kiše tijekom vikenda dodatno obećava neizvjesnost.

Raspored i prijenos uživo

Ljubitelji Formule 1 u Hrvatskoj moći će pratiti cjelokupnu akciju s Red Bull Ringa na kanalima RTL-a i putem streaming platforme Voyo. Trkaći vikend započinje u petak, 26. lipnja, s prvim slobodnim treningom u 13:30 i drugim u 17:00 sati. U subotu, 27. lipnja, vozači će odraditi posljednje pripreme na trećem slobodnom treningu u 12:30, nakon čega slijede uzbudljive kvalifikacije u 16:00 koje će odrediti startni poredak. Vrhunac vikenda, Velika nagrada Austrije, na rasporedu je u nedjelju, 28. lipnja, s početkom u 15:00 sati. RTL će prije same utrke emitirati i studijsku emisiju koja počinje sat vremena ranije.

Ne propustite - 'Formula na RTL-u', u nedjelju od 14, a utrka od 15 sati - uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Petak - prvi slobodni trening od 13:30 do 14:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Petak - drugi slobodni trening od 17 do 18 sati na RTL2 i platformi Voyo!

Subota - treći slobodni trening od 12:30 do 13:30 na RTL2 i platformi Voyo!

Kvalifikacije: subota od 16 do 17 sati na RTL2 i platformi Voyo!