Ferrari sprema veliku nadogradnju: Ovako momčad iz Maranella planira napasti vrh Formule 1

Ferrari se, čini se, dobro priprema za utrku u Austriji, a situacija u momčadi ide u sve boljem smjeru.

Talijanska momčad planira i dalje razvijati svoj motor u sklopu ADUO pravila (posebne mogućnosti za nadogradnje koje FIA dopušta određenim momčadima). Nakon ljetne stanke trebao bi stići i novi turbopunjač, koji bi trebao pomoći Ferrariju da smanji zaostatak za Mercedesom.

Nakon prve faze nadogradnji ove sezone, Ferrari je dobio još dvije prilike za razvoj motora. Prema FIA-inim mjerenjima, njihov motor zaostaje oko 4% za Red Bull-Ford pogonskom jedinicom, koja se trenutno smatra najjačom u Formuli 1, iako se s time u Red Bullu ne slažu. Ferrari zato već priprema promjene za utrku u Austriji, s ciljem da se približi Mercedesu, kojeg mnogi smatraju glavnim referentnim standardom.

Prva nadogradnja uključuje izmjene u samom motoru kako bi mogao raditi pod većim pritiskom i višim temperaturama, što bi trebalo poboljšati njegove performanse.

Na početku sezone Ferrari je koristio manji turbopunjač kako bi smanjio tzv. turbo-rupu, odnosno kašnjenje u isporuci snage. To se pokazalo korisnim, ali prednost se s vremenom smanjila.

FIA-in novi sigurnosni postupak prije starta utrke omogućio je svim momčadima dovoljno vremena da “napune” turbopunjače, pa Ferrari tu više nema posebnu prednost.

Za Austriju Ferrari dodatno pokušava izvući više snage iz motora tako što ga pušta da radi na višim temperaturama nego prije. U kombinaciji s boljim gorivom to znači učinkovitije izgaranje i više snage iz istog motora.

Dodatna prednost takvog pristupa je i to što se motor može hladiti manjim sustavom hlađenja, što pomaže i aerodinamici bolida, jer ostavlja više prostora za “čistiji” protok zraka.