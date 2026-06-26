Gdje pratiti Formulu 2 i 3 iz Austrije: Sve opcije za gledatelje u Hrvatskoj

Dok se elita Formule 1 priprema za okršaj na slikovitoj stazi Red Bull Ring, vikend u Spielbergu donosi i ključne utrke za buduće zvijezde. Formule 2 i 3, kao rasadnici talenata, nude napetu akciju, a gledatelji u Hrvatskoj imaju nekoliko opcija za praćenje natjecanja.

Domaći prijenos na RTL-u i platformi Voyo

Za hrvatske gledatelje, najjednostavniji način praćenja utrka Formule 2 i 3 je putem kanala RTL-a, nositelja prava za prijenos. Uz televizijski prijenos, akcija je dostupna i na streaming platformi Voyo. Voyo širi sportsku ponudu, uključujući i sadržaj Formule 2. S obzirom na to da F2 i F3 prate kalendar Formule 1, za očekivati je da će obje kategorije biti dostupne korisnicima. To omogućuje praćenje napetih sprint utrka subotom i glavnih, nedjeljnih utrka uživo ili na zahtjev.

Bilo da se odlučite za udobnost domaćeg prijenosa putem Voyo platforme ili za dubinsku analizu koju nudi F1 TV Pro, jedno je sigurno: uzbuđenja na Red Bull Ringu ovog vikenda neće nedostajati.