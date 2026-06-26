Najzanimljiviji trenuci prvog treninga Velike nagrade Austrije

Prvi slobodni trening za VN Austrije donio je iznenađujući poredak uz dosta drame za vodeće momčadi.

Max Verstappen našao se u problemima na samom startu kada se njegov bolid zaustavio u pit laneu zbog aktivacije "anti-stall" sustava. Ni drugi pokušaj izlaska na stazu petnaestak minuta kasnije nije bio uspješan te su mehaničari morali gurati bolid natrag u garažu.

Nakon uvodnih desetak minuta prvi je bio Antonelli, a zatim smo vidjeli kako je Lando Norris je još uvijek bio u boxu gdje su mehaničari još uvijek popravljali njegov bolid zbog sumnje na curenje hidraulike.

Luke Browning u Williamsu bio je prvi koji je izletio sa staze nakon čega je Verstappen javio ekipi u boxu da uopće ne osjeća grip.

Dino Beganović je opasno zaplesao u Ferrariju, ali dobro izvukao bolid, a kod Pereza se pojavila žuta zastava.

Kako je sve skupa izgledalo pogledajte OVDJE.