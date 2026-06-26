Mladi lavovi iznenadili na Red Bull Ringu dok su se favoriti mučili s bolidima

Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Austrije donio je neočekivani poredak i obilje drame za vodeće momčadi. Dok je mladi Kimi Antonelli u Mercedesu postavio najbrže vrijeme, dan su obilježili tehnički problemi za Maxa Verstappena i Landa Norrisa, otvarajući mnoga pitanja uoči nastavka vikenda na slikovitoj stazi u Spielbergu.

Problemi za Red Bull na domaćem terenu

Vikend na domaćoj stazi za Red Bull nije počeo prema planu. Max Verstappen suočio se s problemima od samog početka, kada se njegov bolid zaustavio u pit laneu zbog aktivacije "anti-stall" sustava. Ni drugi pokušaj izlaska na stazu petnaestak minuta kasnije nije bio uspješan te su mehaničari morali gurati bolid natrag u garažu. Kada je konačno uspio odvoziti nekoliko krugova, četverostruki svjetski prvak požalio se na snažne vibracije pri kočenju i potpuni nedostatak prianjanja, što je zadalo glavobolje inženjerima austrijske momčadi.

Mješoviti osjećaji u McLarenu i Ferrariju

Problema nije bio pošteđen ni Lando Norris. Britanac je veći dio treninga proveo u garaži dok su njegovi mehaničari radili na bolidu zbog sumnje na curenje hidraulike. Njegov izostanak iskoristio je timski kolega Oscar Piastri, koji je završio kao treći i prikupio važne podatke za momčad. Ferrari je u Austriju donio potpuno redizajniranu podnicu, a priliku za testiranje dobio je mladi Dino Beganović umjesto Charlesa Leclerca. Beganović je ostvario solidno deveto vrijeme, dajući talijanskoj momčadi važne početne informacije o novim dijelovima.

Mladi vozači iskoristili priliku

U odsustvu nekih od glavnih zvijezda, u prvi plan iskočili su mladi talenti. Najviše je impresionirao Mercedesov Kimi Antonelli, koji je postavio najbrže vrijeme treninga, 1:07.796. Njegov momčadski kolega George Russell bio je drugi, potvrdivši dobru formu Mercedesa. Fantastičan debi imao je i 19-godišnji Irac Alex Dunne, koji je u Norrisovom McLarenu zauzeo visoko četvrto mjesto. "Ovo je ostvarenje dječačkog sna i najbolji dan u mom životu", poručio je emotivni Dunne preko radija. Svoju priliku iskoristio je i Luke Browning u Williamsu, odradivši čisti trening nakon tehničkog kvara u Barceloni.

Kako je sve izgledalo pogledajte u videu!

Prvi trening ponudio je tako uzbudljiv uvod u vikend, pokazavši da bi borba za vrh mogla biti neizvjesnija no što se očekivalo. Tehnički problemi ključnih vozača i sjajni nastupi mladih nada najavljuju iznimno zanimljive kvalifikacije i utrku.