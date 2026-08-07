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VEČER ZA PAMĆENJE /

Opatija uživala uz Gregoryja Portera, među publikom i zaljubljeni Zlatko i Blanka Mateša

Opatija uživala uz Gregoryja Portera, među publikom i zaljubljeni Zlatko i Blanka Mateša
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Američki jazz velikan Gregory Porter (54) u četvrtak navečer održao je koncert na opatijskoj Ljetnoj pozornici, gdje je publiku oduševio svojim prepoznatljivim baritonom i bezvremenskim hitovima. Nastup, koji je bio dio programa Festivala Opatija, privukao je brojne ljubitelje jazza, a publika je od prve do posljednje pjesme uživala u vrhunskoj glazbenoj večeri te izvođača nagrađivala pljeskom.

U prvim redovima koncert su pratili Zlatko Mateša (77) i njegova supruga Blanka (46), kao i riječki glazbenik Dražen Turina Šajeta (54), dok su među okupljenima bili i brojni drugi ljubitelji glazbe koji nisu propustili jedan od najiščekivanijih ljetnih koncerata u Opatiji.

7.8.2026.
8:20
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
Zlatko MatešaBlanka MatešaDražen Turina šajetaKoncertOpatija
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