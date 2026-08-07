Opatija uživala uz Gregoryja Portera, među publikom i zaljubljeni Zlatko i Blanka Mateša

Američki jazz velikan Gregory Porter (54) u četvrtak navečer održao je koncert na opatijskoj Ljetnoj pozornici, gdje je publiku oduševio svojim prepoznatljivim baritonom i bezvremenskim hitovima. Nastup, koji je bio dio programa Festivala Opatija, privukao je brojne ljubitelje jazza, a publika je od prve do posljednje pjesme uživala u vrhunskoj glazbenoj večeri te izvođača nagrađivala pljeskom.

U prvim redovima koncert su pratili Zlatko Mateša (77) i njegova supruga Blanka (46), kao i riječki glazbenik Dražen Turina Šajeta (54), dok su među okupljenima bili i brojni drugi ljubitelji glazbe koji nisu propustili jedan od najiščekivanijih ljetnih koncerata u Opatiji.