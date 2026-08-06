Glumačka postava iz snova: Prepoznajete li sve zvijezde koje se pojavljuju u seriji 'IQ 160'?

Prvi Voyo Original „IQ 160“ donosi kriminalističku komediju koja pokazuje da se najveći detektivski talent ponekad krije iza radne uniforme. Dajana Čuljak utjelovljuje Marinu Kapov, čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i ženu s IQ-om od 160 koji skriva od svih oko sebe. Nakon što slučajno razriješi složen zločin pred kojim su zapeli i iskusni istražitelji, Marina postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku, kojeg glumi Luka Peroš. On je discipliniran, strogo se drži pravila i u Marini u početku vidi sve osim ravnopravne kolegice.

Adaptacija francuskog hita „HPI“, serija „IQ 160“ smještena je u ljetni Zagreb te spaja kriminalističku intrigu, humor i kemiju dvoje potpuno različitih partnera. Uz glavne glumce, u seriji se pojavljuje i niz poznatih lica u sporednim i gostujućim ulogama. Možete li ih sve prepoznati? Pogledajte galeriju i otkrijte tko se sve pojavljuje u seriji.

Ove likove i nove epizode serije „IQ 160“ možete gledati već sada, ekskluzivno na platformi Voyo.