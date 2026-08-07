Nova je tiha patnja muškaraca, a žene joj zavide: Znate li tko je mlada glumica?

Madelyn Cline (29) u samo je nekoliko godina od relativno nepoznate mlade glumice postala jedna od najvećih zvijezda svoje generacije. Svjetsku slavu stekla je ulogom Sarah Cameron u seriji "Outer Banks", koja ju je preko noći pretvorila u miljenicu publike i otvorila joj vrata Hollywooda. Zahvaljujući karizmi, glumačkom talentu i prepoznatljivom izgledu, ubrzo je postala jedno od najtraženijih mladih lica filmske i modne industrije.

Danas je mnogi smatraju jednom od najljepših i najperspektivnijih mladih glumica Hollywooda, a njezin Instagram profil prati više od 20 milijuna ljudi. Dok jedni s nestrpljenjem iščekuju novu sezonu 'Outer Banksa', drugi pomno prate svaki njezin modni odabir, pojavljivanje na crvenom tepihu i nove glumačke projekte.

U galeriji saznajte kako je Madelyn Cline od djevojke iz Južne Karoline postala jedna od najljepših i najtraženijih mladih glumica današnjice.