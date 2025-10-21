U jeku glasina o vezi s grčkim princem: Slavna glumica u Dubrovniku snimljena s bivšim

Američka glumica Madelyn Cline (27), poznata po ulozi u Netflixovom hitu "Outer Banks", ovih dana boravi u Dubrovniku, gdje se snimaju novi nastavci popularne serije.

Njezin dolazak u Hrvatsku ponovno je privukao pažnju svjetskih medija, a razlog nije samo posao – već i moguće ljubavne iskre koje okružuju mladu zvijezdu.

Naime, u istom gradu trenutačno boravi i njezin bivši partner, glumac Chase Stokes (33), s kojim je Madelyn bila u vezi gotovo dvije godine, sve do 2022. godine. Par je u vrijeme veze bio jedan od najomiljenijih među Netflixovim obožavateljima, no Cline je kasnije priznala da je pritisak javnosti negativno utjecao na njihov odnos.

Madelyn Cline ljubi grčkog princa?

Inače, u posljednje vrijeme glumicu se povezuje s drugim muškarcem – grčkim princem Konstantinom Aleksijem (26). Glasine o njihovoj mogućoj vezi pojavile su se u rujnu, nakon što su društvenim mrežama počele kružiti fotografije na kojima izgledaju vrlo prisno. I princ i glumica zasad šute o tim navodima, iako su zajednički trenuci izazvali veliko zanimanje javnosti.

Unuk posljednjeg grčkog kralja Konstantina II.

Princ Konstantin Aleksije unuk je posljednjeg grčkog kralja Konstantina II., koji je vladao do ukidanja monarhije 1973. godine. Iako kraljevska obitelj više nema političku moć, i dalje je aktivna u humanitarnom radu te društvenom životu.

Mladi princ, sin krunskog princa Pavlosa i američke nasljednice Marie-Chantal Miller, rođen je u New Yorku, odrastao u Engleskoj, a diplomirao na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu. Na društvenim mrežama uživa veliku popularnost – na Instagramu ga prati više od 157 tisuća obožavatelja.

