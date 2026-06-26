Timelapse video: Ovako se rušio Vjesnik, od simbola Zagreba ostao je samo otpad

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OD POČETKA DO KRAJA /

Zgrada Vjesnika visoka 67 metara, koja je izgorjela u požaru što je izbio u studenome prošle godine, u potpunosti je srušena, što je promijenilo panoramsku vizuru Zagreba.

Na mjestu na kojem je desetljećima stajao prepoznatljiv simbol grada, sada je ostala samo hrpa građevinskog otpada koja čeka na odvoz.

Sada slijedi završna faza radova na uklanjanju koja bi, kao što je najavio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, trebala trajati do polovice srpnja.

Tada se očekuje i normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.

Kako je izgledalo rušenje poznate zagrebačke zgrade, pogledajte u videu.