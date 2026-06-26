Stiže nam novac za nove projekte, Brnjac: 'Hrvatskoj je predloženo 16,8 milijardi eura!'

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PANEL U KARLOVCU /

U karlovačkom Kinu Edison održan je panel #EuropeForUs u organizaciji RTL-a Hrvatska i KAportala, posvećen projektima financiranima iz fondova Europske unije i njihovu utjecaju na razvoj Karlovca i Karlovačke županije.

Na panelu su sudjelovali zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, viši savjetnik za kapitalne investicije Karlovačke županije Mihael Dujam, ravnatelj Kina Edison Ivan Gojmerac, ravnateljica Aquatike Margarita Maruškić Kulaš te stručnjak za europske fondove Robert Babić.

U fokusu rasprave bili su europski fondovi, novi financijski okvir Europske unije te projekti koji bi se u idućim godinama mogli financirati europskim novcem.

16,8 milijardi eura za Hrvatsku

Govoreći o novom europskom financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, Nikolina Brnjac istaknula je da je Europska komisija predložila najveći proračun dosad.

"Za Hrvatsku je predloženo 16,8 milijardi eura, što je povećanje u odnosu na prethodnu financijsku omotnicu. Cilj je da svi projekti budu povezani s konkretnim investicijama i reformama koje donose stvarne koristi građanima", rekla je Brnjac.

Posebno se govorilo i o priuštivom stanovanju, koje je prepoznato kao jedan od važnih izazova u državama članicama Europske unije. Brnjac je pritom naglasila da je Hrvatska među prvim državama koje su donijele Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine.