RTL Danas predstavlja veliku kampanju: 'Iz cijele Hrvatske za cijelu Hrvatsku'

RASKOŠNA I ATRAKTIVNA /

Središnja informativna emisija RTL-a predstavlja atraktivnu, raskošnu kampanju snimanu na više lokacija diljem Hrvatske. Voditelji i urednici RTL-a Danas posjetili su Brač, Gospić, Osijek, Split, Varaždin i sam centar Zagreba - ujedinjeni u ideji da donose vijesti iz cijele Hrvatske za cijelu Hrvatsku.

Ana Brdarić Boljat, Tomislav Jelinčić, Damira Gregoret, Mario Jurič, Ivana Brkić Tomljenović i Petar Pereža dijele jednu veliku profesionalnu vrijednost - donositi vijesti iz svih krajeva naše zemlje, za sve njezine građane. Svaka vijest, svaka sredina i svaki čovjek - jednako su važni.

Apostrofira to i voditeljica i urednica Ivana Brkić Tomljenović. "Važno nam je da se čuje glas iz svih sredina, i većih, ali i onih manjih, koje se teže probijaju do nacionalne televizije. Naši reporteri u jednom danu prođu ponekad na stotine kilometara, kako bi se probili do, primjerice, sela okovanog snijegom ili podigli cijelu Hrvatsku na noge, dok pokušavaju pomoći dječaku koji boluje od leukemije. Važne su nam i političke teme, ali jednako važne, po meni često i važnije - teme dječjih uspjeha. To je ono što nam redovito izmami osmijeh u studiju", jasna je Brkić Tomljenović.

Njezin voditeljski partner i kolega Petar Pereža slaže se i dodaje, njihov posao jest biti glas onih koji možda nemaju drugu platformu. "RTL Danas ne živi samo u studiju u Zagrebu, već dišemo s građanima od Dubrovnika do Vukovara. Treba razumjeti probleme i radosti svakog kraja te biti glas onih koji možda nemaju drugu platformu. To je velika odgovornost, ali i obveza", otkriva Pereža i dodaje da je samo snimanje kampanje bilo intenzivno, ali i nevjerojatno zabavno. Visoki profesionalni standardi, etika i empatija ono su, kaže, od čega ekipa RTL-a Danas nikada ne odstupa.

Misija RTL-a Danas - Traganje za istinom, pravom, poštenjem

S kolegicom Damirom Gregoret, Pereža je za potrebe snimanja velike RTL-ove kampanje, posjetio otok Brač te Split. Damira otkriva - snimanje je prošlo sjajno i donijelo im je puno živopisnih situacija koje su dio svakog terena. Upravo bivanje uz ljude na terenu, kaže Damira, nit je vodilja ekipe RTL-a Danas. "Ne polazimo od toga da znamo sve o našoj divnoj zemlji nego da je svakom novom pričom dodatno otkrivamo. Nakon godina i godina u medijima naučite da se stvarnost nikad ne događa ni u studiju ni u naslovima. Događa se među ljudima. I zato je odgovornost televizije biti prisutna, čuti različite glasove i ne izgubiti osjećaj za ono što je ljudima doista važno. Ako želimo govoriti cijeloj Hrvatskoj, onda moramo biti spremni slušati cijelu Hrvatsku", dodaje Gregoret.

Voditeljica Ana Brdarić Boljat posjetila je za potrebe snimanja kampanje svoj rodni Varaždin i bio je to, kaže, poseban osjećaj. "Biti izvan studija je uvijek poseban adrenalin. Iako sam navikla na kontrolirane uvjete živog programa pod studijskim reflektorima, teren nosi svoju čar i potpunu nepredvidivost. Od jurnjave s lokacije na lokaciju do borbe s vremenskim prilikama, energija je bila fantastična. Meni je posebno prirasla srcu moja lokacija - Varaždin, grad u kojem sam odrastala. Bilo je lijepo sresti poznate ljude i upoznati nove koje je privuklo snimanje", ispričala je Brdarić Boljat.

Divnih susreta s gledateljima imao je i Tomislav Jelinčić, koji je svoj dio kampanje za RTL Danas snimao na zagrebačkom Britancu. "Bilo je divnih susreta i razgovora s ljudima koji su oduševljeni pristupom kako ovaj posao radimo godinama, zanimljivo je bilo čuti zašto gledaju i vjeruju baš RTL-u Danas i to ti daje poticaj da iz dana u dan daješ još više i još kvalitetnije", otkrio je Jelinčić i zaključio simboličnim riječima, otkrivši misiju RTL-a Danas: "Traganje za istinom, pravdom, poštenjem, uvijek provjerenim informacijama za dobrobit prije svega 'malog čovjeka' - i ono najvažnije iz cijele Hrvatske za cijelu Hrvatsku", zaključio je Jelinčić.