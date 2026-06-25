Karlovac među najboljima u Hrvatskoj po povlačenju EU novca, stižu novi projekti

Kako projekti financirani iz fondova Europske unije mijenjaju Karlovac i Karlovačku županiju, moglo se čuti na panelu #EuropeForUs održanom u karlovačkom Kinu Edison u organizaciji RTL-a Hrvatska i KAportala.

Na panelu su sudjelovali zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, viši savjetnik za kapitalne investicije Karlovačke županije Mihael Dujam, ravnatelj Kina Edison Ivan Gojmerac, ravnateljica Aquatike Margarita Maruškić Kulaš te stručnjak za europske fondove Robert Babić.

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Karlovac među uspješnijima u povlačenju europskog novca

Karlovac se posljednjih godina istaknuo kao jedan od uspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih sredstava za razvoj infrastrukture, obnovu kulturne baštine i projekte koji podižu kvalitetu života građana.

Gradonačelnik Damir Mandić podsjetio je kako su prvi veliki projekti financirani europskim novcem realizirani još prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, među kojima su pročistač otpadnih voda i Slatkovodni akvarij Aquatika.

"Da nismo imali sredstva iz europskih fondova, za sve ono što smo radili posljednjih deset godina trebalo bi nam još dvadeset godina", rekao je Mandić.

Kao primjere uspješnih projekata izdvojio je Kino Edison, Aquatiku, Poduzetničku zonu u Gornjem Mekušju te ulaganja u vrtiće, škole i buduće projekte priuštivog stanovanja.

Za Hrvatsku predloženo 16,8 milijardi eura

Govoreći o novom europskom financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, zastupnica Nikolina Brnjac istaknula je da je Europska komisija predložila najveći proračun dosad.

"Za Hrvatsku je predloženo 16,8 milijardi eura, što je povećanje u odnosu na prethodnu financijsku omotnicu. Cilj je da svi projekti budu povezani s konkretnim investicijama i reformama koje donose stvarne koristi građanima", rekla je Brnjac.

Foto: KAportal

Priuštivo stanovanje među prioritetima

Poseban naglasak stavljen je na problem priuštivog stanovanja, koji je prepoznat kao jedan od najvećih izazova diljem Europske unije.

Brnjac je naglasila da je Hrvatska među prvim državama koje su donijele Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine, dok je Karlovac već pripremio konkretne projekte.

"Ono na što smo posebno fokusirani jest priuštivo stanovanje. Nastojat ćemo maksimalno iskoristiti sve prilike koje će nam pružiti europski fondovi", poručio je Mandić.

Podsjetio je da je u tijeku gradnja POS-ove zgrade s 50 stanova, a novi stambeni projekti planirani su i na području bivše vojarne Luščić.

Foto: KAportal

Ljudi su najveći kapital

Gradonačelnik je istaknuo kako iza svakog uspješnog projekta stoje stručni ljudi zaposleni u gradskoj upravi, ustanovama i tvrtkama.

"Kad govorimo o projektima financiranima europskim sredstvima, često vidimo samo građevine i završene investicije. Iza svega toga stoje vrijedni i stručni ljudi, a upravo su oni jedan od najvažnijih resursa za daljnji razvoj Karlovca i Hrvatske", zaključio je Mandić.