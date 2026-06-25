Rasplet u skupini E: Može li Curacao do novog čuda?

NAPETA VEČER /

Već večeras dobit ćemo rasplet skupine E na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je protiv Ekvadora dohvatio povijesni bod, debitant Curaçao večeras u Philadelphiji traži novo čudo, odnosno pobjedu protiv Obale Bjelokosti koja bi ga odvela u nokaut fazu. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Njemačka sastaju se u New Jerseyu.

Nijemci su dvjema pobjedama već osigurali prolaz, dok Ekvadoru za prolazak skupine treba isključivo pobjeda. Izbornik Curaçaa, legendarni Nizozemac Dick Advocaat - kaže kako ima dobar osjećaj uoči večerašnje utakmice, a sve pogledajte u videu.