Ludnica u Sarajevu: Pogledajte kako se slavi povijesna pobjeda Zmajeva

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INmusic je bio magija! Mojmira: 'To što je izveo, jedna je od najboljih stvari u ovih 18 godina'
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu navečer rezultatom 3:1 pobijedila je Katar i praktički osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.
Slavlje u susjedstvu je počelo, a na snimci iz Sarajeva koju nam šalje čitateljica vidi se niz automobila koji sa zastavama vozi kroz grad i trubi. Ovdje pogledajte na koga bi BiH mogla u nokaut fazi.
U videu pogledajte kako izgledala proslava povijesnog uspjeha.