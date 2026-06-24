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EUFORIJA U SUSJEDSTVU /

Ludnica u Sarajevu: Pogledajte kako se slavi povijesna pobjeda Zmajeva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu navečer rezultatom 3:1 pobijedila je Katar i praktički osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Slavlje u susjedstvu je počelo, a na snimci iz Sarajeva koju nam šalje čitateljica vidi se niz automobila koji sa zastavama vozi kroz grad i trubi. Ovdje pogledajte na koga bi BiH mogla u nokaut fazi.

U videu pogledajte kako izgledala proslava povijesnog uspjeha. 

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24.6.2026.
23:32
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaSarajevoNavijači
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