Ludnica u Sarajevu: Pogledajte kako se slavi povijesna pobjeda Zmajeva

EUFORIJA U SUSJEDSTVU /

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu navečer rezultatom 3:1 pobijedila je Katar i praktički osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Slavlje u susjedstvu je počelo, a na snimci iz Sarajeva koju nam šalje čitateljica vidi se niz automobila koji sa zastavama vozi kroz grad i trubi. Ovdje pogledajte na koga bi BiH mogla u nokaut fazi.

U videu pogledajte kako izgledala proslava povijesnog uspjeha.