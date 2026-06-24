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NESNOSNE VRUĆINE /

Najgore tek dolazi: Temperature se približavaju 40 °C, meteorolog otkrio kada će biti vrhunac

Hrvatska je usred toplinskog vala, a najgore tek stiže. Krajem tjedna temperature će se u pojedinim dijelovima zemlje približiti 40 stupnjeva, dok će za dio Jadrana na snazi biti najviše, crveno upozorenje. 

Meteorolozi upozoravaju da najgore tek dolazi za vikend. "Bit će sve toplije, toplinski val će s Jadrana zahvatiti i ostatak naše zemlje od petka, a vrhunac te vrućine očekujemo u nedjelju i ponedjeljak. Blago popuštanje tek sredinom idućeg tjedna", istaknuo je meteorolog RTL-a Dorian Ribarić

Kako se građani nose s nesnosnim vrućinama, tko je najizloženiji na otvorenom i bilježe li hitne službe više intervencija zbog žege? Doznajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Mije Franceković. 

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24.6.2026.
20:17
RTL Danas
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