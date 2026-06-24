Spas od toplinskog vala: Pogledajte kako se građani kod susjeda hlade na plažama Vrbasa

Brojni Banjalučani iskoristili su ove sunčane dane za bijeg od užarenog asfalta te vrijeme proveli na otvorenom, tražeći spas od ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio cijelu regiju. Kako meteorolozi u BiH za kraj lipnja najavljuju temperature preko 40 stupnjeva, mnogi su već od ranih sati krenuli u potragu za prijeko potrebnim osvježenjem.

Tako u širem centru grada i u hladovini na Trgu Krajine nije nedostajalo građana koji se sklanjaju od jakog sunca, dok je pravo opuštanje bilo na obalama Vrbasa. Boravak u prirodnom okruženju, kupanje u rijeci i druženje s obitelji obilježili su današnji dan brojnim građanima na najpoznatijim gradskim plažama. Među najposjećenijim kupalištima našle su se Abacija, Sitari i Vrućica, gdje su se, uz opuštanje na suncu, brojni stanovnici Banje Luke i okolice uspješno rashladili u brzom i osvježavajućem Vrbasu.