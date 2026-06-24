Neymar ju je prevario dok je bila trudna, a sada je otkrila istinu: 'Nisam trofejna žena!'

Brazilska influencerica i poduzetnica Bruna Biancardi, partnerica nogometne superzvijezde Neymara, odlučila je stati na kraj dugogodišnjim nagađanjima i etiketama koje je prate u javnosti. U iskrenom intervjuu za podcast "Elas Que Jogam", Biancardi je otvoreno progovorila o svojoj karijeri, financijskoj neovisnosti i pogrešnoj percepciji da živi isključivo od Neymarovog bogatstva, nudeći rijedak uvid u život jedne od najpraćenijih žena u svijetu sporta i zabave.

Gostujući kod voditeljice Karle Felmanas, Biancardi, koju na Instagramu prati više od 15 milijuna ljudi, izravno se osvrnula na stereotip "trofejne žene" koji joj se često pripisuje. Naglasila je kako, unatoč luksuznom načinu života koji dijeli s Neymarom, aktivno gradi vlastitu karijeru i u potpunosti je financijski samostalna.

"Ljudi misle da ne radimo, da sjedimo kod kuće, da smo trofejne žene. Ja na to kažem: 'Čekajte malo, jer ja imam svoje poslove, plaćam svoj tim, imam plaće za isplatiti. Zarađujem svoj novac, plaćam svoje račune'", izjavila je odlučno. Time je jasno poručila da nije samo partnerica slavnog nogometaša, već i vlasnica tvrtke odgovorna za tim profesionalaca čija egzistencija ovisi o njezinom radu. Njezin profesionalni portfelj daleko nadilazi uobičajene objave na društvenim mrežama. Nedavno je pokrenula i vlastiti projekt na YouTubeu pod nazivom "Bru Na Cozinha", gdje ugošćuje i kuha s utjecajnim ženama, pokazujući svoje poduzetničke ambicije.

Bruna Biancardi uspješno je izgradila vlastito ime u digitalnom svijetu. Njezino se bogatstvo procjenjuje na oko pet milijuna dolara, stečeno kroz suradnje s globalnim luksuznim brendovima kao što su Louis Vuitton, Off-White i Balmain. Iako je ta brojka neusporediva s Neymarovim bogatstvom koje se procjenjuje na 450 milijuna dolara, ona joj osigurava potpunu neovisnost o kojoj je govorila. Prije nego što je njezina veza s nogometašem dospjela pod svjetla reflektora, studirala je modu i radila u marketingu za obiteljsku odjevnu marku, stekavši temelj za poslovno carstvo koje danas vodi.

Njihova veza, koja je započela 2021. godine, bila je sve samo ne mirna. Prošli su kroz nekoliko javnih prekida, često potaknutih glasinama i medijskim izvještajima o Neymarovoj nevjeri. Nogometaš se 2023. godine, dok je Bruna bila trudna s njihovom prvom kćeri Mavie, čak i javno ispričao, priznavši pogreške. U podcastu je otkrila i ključni trenutak koji je definirao njihovu budućnost. Nakon perioda nestabilnosti, postavila mu je ultimatum. "Bili smo u tom 'hoćemo-nećemo' odnosu. Onda je došao trenutak kada sam pukla", prisjetila se. "Okrenula sam mu se i rekla: 'Znaš što? Dosta mi je. Došla sam do svoje granice.' Mislila sam da je gotovo." Međutim, taj je potez bio prekretnica. Ubrzo nakon toga, Neymar ju je pozvao u Pariz kako bi proslavili njezin rođendan, gdje je organizirao golemo iznenađenje, dovevši njezine roditelje i sestru, te ju je službeno zaprosio.

Osim što vodi vlastiti posao, Bruna je bila i Neymarov najveći oslonac tijekom jednog od najtežih razdoblja njegove karijere. Nakon što je u listopadu 2023. pretrpio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta i meniskusa, mnogi su sumnjali u njegov povratak na vrhunsku razinu, posebice na vrijeme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U svojoj emotivnoj objavi na Instagramu nakon što je Neymar službeno uvršten u brazilsku reprezentaciju, Biancardi je otkrila s čime se suočavao. "Proživjela sam teške dane s tobom. Frustracije, napadi, šale i senzacionalistički naslovi iskreno su me zabrinuli za tvoje emocionalno i psihičko stanje", napisala je, dodavši kako odustajanje nikada nije bila opcija.

Danas par djeluje stabilnije no ikad. Zajedno odgajaju kćeri Mavie (rođenu 2023.) i Mel (2025.), a nedavno su potvrdili da očekuju i treću djevojčicu. Neymar iz prijašnje veze ima sina Davija Luccu, a otac je i kćeri Helene, koju je dobio s drugom influencericom u periodu kada on i Bruna navodno nisu bili zajedno.

Dok Neymar na svojim leđima nosi nade cijele nacije u pohodu na šesti naslov svjetskog prvaka, Bruna Biancardi nastavlja graditi svoj brend. Svojim istupom potvrdila je sliku moderne žene koja uspješno balansira između zahtjevne karijere, obiteljskog života i pritiska koji nosi veza s globalnom ikonom, dokazujući da njezina vrijednost ne ovisi o prezimenu partnera.

Kako navodi Goal, Neymar je svojedobno prevario Brunu dok je bila trudna s njihovim prvim djetetom, zbog čega je brazilski nogometaš bio prisiljen javno se ispričati. Unatoč tom teškom razdoblju, par je uspio izgladiti nesuglasice i obnoviti svoju vezu.

Bruna je tijekom Neymarove karijere bila uz njega i na Bliskom istoku, dok je nastupao za saudijski Al-Hilal, a potom je svjedočila njegovom emotivnom povratku u matični Santos. Neymar (33) od povratka u Brazil ponovno privlači veliku pozornost javnosti, kako svojim nastupima na terenu, tako i događajima izvan njega.