Tko je Ines de Ramon, ljepotica za kojom je 30 godina stariji Brad Pitt potpuno izgubio glavu

Dok svijet prati svaki korak Brada Pitta, holivudskog velikana čiji je privatni život desetljećima pod lupom javnosti, pažnju sve više privlači 33 godine mlađa žena koja stoji uz njega. Ines de Ramon, donedavno poznata tek u uskim krugovima industrije luksuza, postala je globalni fenomen. Njihov nedavni zajednički izlazak na crveni tepih Venecijanskog filmskog festivala potvrdio je ono o čemu se mjesecima šuškalo: njihova veza je ozbiljna, a Ines nije samo prolazna avantura. No, tko je zapravo ova obrazovana, uspješna i samozatajna žena koja je uspjela osvojiti jednog od najpoželjnijih muškaraca na svijetu i pritom sačuvati veo misterije oko sebe?

Više o njoj saznajte u galeriji.