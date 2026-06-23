Brad Pitt želi dijete s 33 godine mlađom djevojkom: 'To mu je veći prioritet od vjenčanja'

Holivudski glumac Brad Pitt (62) navodno se raduje novom životnom poglavlju sa svojom partnericom Ines de Ramon (33). Prema pisanju stranih medija, ozbiljno razmišlja o proširenju obitelji, unatoč tome što su njegovi odnosi s dijelom djece i dalje narušeni.

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Pitt iza sebe ima dugotrajnu pravnu bitku s bivšom suprugom Angelina Jolie, koja traje još od njihovog razlaza 2016. godine. Bivši supružnici zajedno imaju šestero djece, a posljednjih godina nekoliko ih je odlučilo izostaviti prezime Pitt ili se u javnosti predstavljati isključivo prezimenom Jolie.

Uskoro slijedi važna prekretnica jer će njihovi blizanci, Knox Jolie i Vivienne Jolie, navršiti 18 godina. Time će, prema američkom zakonodavstvu, prestati i formalni sporazum o skrbništvu između bivših supružnika.

Izvor blizak glumcu za magazin Closer izjavio je kako je dugogodišnja pravna borba ostavila dubok trag na Pittu.

'Ines bi to jako usrećilo'

"Pravni sustav bio je pravi pakao za Brada i još uvijek plaća cijenu svog razvoda, što je kod njega prirodno ostavilo gorak okus. Ipak, i dalje vjeruje u brak te želi oženiti Ines jer zna da bi je to usrećilo“, rekao je izvor.

Foto: ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dodao je i kako se ranije nagađalo da bi par mogao stati pred oltar tijekom boravka u Grčkoj, gdje je Pitt snimao svoj posljednji film, no glumac je odustao od te ideje.

"Srećom, Ines je vrlo strpljiva. Čak je rekla da bi joj odgovarala i privatna ceremonija posvećenosti umjesto velikog, službenog vjenčanja“, tvrdi izvor.

Ipak, prema navodima insajdera, najveći prioritet para nije brak, već proširenje obitelji.

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"Jedina stvar s kojom ne žele čekati jest dijete. Voljeli bi da se to dogodi što prije. Osnivanje obitelji s Ines Bradu je važnije od samog vjenčanja, a ona se s tim potpuno slaže. Jako je zaljubljena i smatra da će Brad biti divan otac“, navodi izvor.

Prravo vrijeme za dijete

Par je zajedno gotovo četiri godine, pa ljudi iz njihova okruženja smatraju da je pravo vrijeme za ozbiljne korake ako žele zajedničko dijete.

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Prema istim izvorima, protekla godina bila je iznimno teška za Brada Pitta. Osim iscrpljujuće pravne bitke s Angelinom Jolie, dodatno su ga pogodili narušeni odnosi s djecom, kao i smrt njegove majke.

"Teško je riječima opisati koliko ga je sve to iscrpilo. Gotovo je nemoguće zamisliti kako bi se nosio sa svim tim da Ines nije bila uz njega kao podrška“, rekao je izvor, istaknuvši da je Ines de Ramon glumcu bila „čvrst oslonac“ kroz sve izazove posljednjih godina.