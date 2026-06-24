Izlazak im postao noćna mora i sada plaćaju cijenu: 'Ovo nam nije obećano'

Deset je godina od Brexita - kada je Velika Britanija glasala za izlazak iz Europske unije. Brexit je obećavao bolju Britaniju, no brojke pokazuju potpuno drugačiju situaciju. Britansko gospodarstvo manje je nego što bi inače bilo, migracije su veće, a u usporedbi s konkurencijom, Velika Britanija zaostaje.

Nekada se britanski izlazak iz Europske unije slavio, a danas aktivisti na britanskim poljima šalju sasvim drukčiju poruku: Brexit je slomio Britaniju. Kao i većina poljoprivrednika, Robert Law glasao je za Brexit, ali kaže da se očekivanja nisu ostvarila.

"Jedan od razloga zbog kojih su ljudi glasali za Brexit bio je taj što su očekivali manje birokracije, manje administrativnih prepreka i manje uplitanja izvana. Međutim, mislim da se to nije ostvarilo", rekao je britanski poljoprivrednik Law.

Na referendumu prije deset godina gotovo 52 posto Britanaca odlučilo se za izlazak. Bio je to tek početak bolnih pregovora, a službeno povlačenje iz Unije dogodilo se u siječnju 2020. godine.

'Što sad učiniti?'

Jedan od najglasnijih zagovornika Brexita Nigel Farage tada je u Europskom parlamentu poručio da se Britanija raduje budućoj suradnji s Europskom unijom, ali kao suverena država.

"Znam da ćemo vam nedostajati. Znam da želite zabraniti naše nacionalne zastave, ali njima ćemo vam mahnuti za oproštaj i radujemo se budućoj suradnji s vama kao suverene države", rekao je Farage.

Kada je 2021. stupio na snagu trgovinski sporazum, počele su carinske provjere, granične kontrole i dodatna papirologija. Dva brata poduzetnika, od kojih je jedan bio za Brexit, a drugi protiv, danas su obojica razočarana.

"Jedno razočarenje. Mislim da nismo uspjeli iskoristiti nešto što je bila monumentalna odluka i tako velika promjena", rekao je britanski poduzetnik Nigel Baxter.

Ian Baxter smatra da povratak na staro više nije jednostavan.

"Što sad učiniti? Nisam siguran da bi nam EU ponudio onaj povlašteni dogovor koji smo tada imali. Dakle, ovisi o uvjetima", rekao je Baxter.

Pad gospodarskog rasta

Napuštanjem tržišta s gotovo pola milijarde potrošača došlo je do pada gospodarskog rasta. Procjenjuje se da je on između četiri i šest posto manji nego što bi bio da je zemlja ostala u Europskoj uniji.

Bivši glavni pregovarač Europske unije za Brexit Michel Barnier kaže da se svi problemi Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu pripisati samo Brexitu, ali smatra da ih je Brexit dodatno otežao.

"Mislim da ne bi bilo pošteno reći da su sve sadašnje teškoće u Ujedinjenom Kraljevstvu, od gospodarskog rasta do nezaposlenosti i migracija, posljedica Brexita. Mislim da to nije točno. Ali mislim da je Brexit svaki od tih problema učinio težim", rekao je Barnier.

S Brexitom je počelo i razdoblje političke nestabilnosti. Promijenilo se šest premijera, a zemlja sada čeka sedmog. Brexit nije ispunio ni obećanje o smanjenju migracija, koje su se od razlaza s Unijom udvostručile. Britance frustrira i gubitak slobode kretanja.

"Trenutačno se pokušavam preseliti u Švedsku gdje živi moj dečko i kao neeuropljanki to je sada još teže", rekla je Christina Waymark, Britanka u Italiji.

Šest od deset Britanaca smatra da je Brexit bio neuspjeh i gubitak za obje strane. Iz Bruxellesa stižu i poruke da bi Britanija ponovno bila dobrodošla.

"Molim vas, vratite se. Ozbiljno, trebamo vas ovdje. To je kao veza. U svakoj vezi mora biti kompromisa. Svi rade kompromise u Europskoj uniji. A osim toga, s vama je jednostavno zabavnije", rekao je Bjorn Becker iz Bruxellesa.

Rat u Ukrajini, promjene u američkoj politici te rastući utjecaj Kine i Indije novi su izazovi zbog kojih Bruxelles i London ponovno traže zajednički jezik.