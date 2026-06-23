EU pooštrava borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece: Stižu nova kaznenopravna pravila

Komisija pozdravlja politički dogovor s Europskim parlamentom i Vijećem o Direktivi o ažuriranju kaznenopravnih pravila o seksualnom zlostavljanju i seksualnom iskorištavanju djece. Zabrinjavajući trendovi kao što je širenje materijala koji sadržava umjetnu inteligenciju čine današnji dogovor još pravodobnijim.

Ovom se Direktivom rješavaju novi izazovi, poboljšavaju istrage i kazneni progon, jačaju prevencija i pomoć žrtvama te promiče bolja koordinacija u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece.

Povećava se broj prijava seksualnog zlostavljanja djece

Digitalna prijetnja seksualnog zlostavljanja djece posljednjih se godina znatno razvila. Postojeća pravila EU-a u tom području dogovorena su 2011. i morala su se prilagoditi kako bi se odgovorilo na revoluciju u digitalnom svijetu koja se od tada dogodila. Broj prijava seksualnog zlostavljanja djece na internetu povećao se s milijun 2010. na više od 23 milijuna 2025. Ta su izvješća sadržavala 61,8 milijuna datoteka, uključujući 29,4 milijuna slika i 26,3 milijuna videozapisa. Podaci također pokazuju eksponencijalno povećanje online mamljenja djece (grooming), a broj izvješća povećao se za više od 30 puta u posljednjih 5 godina.

Ova Direktiva predstavlja značajno postignuće. Međutim, to će biti učinkovito samo ako uspijemo identificirati počinitelje kaznenih djela. Danas je pokrenuto do 80 % kaznenih istraga seksualnog zlostavljanja djece zbog izvješća pružatelja internetskih usluga o slikama i videozapisima takvog zlostavljanja. Stoga je ključno da suzakonodavci hitno postignu dogovor o pravilima za takva izvješća kojima se učinkovito sprečava i suzbija seksualno zlostavljanje djece na internetu.