Hrvatska vojna industrija eksplodirala na svjetskoj pozornici: 'Kanada će imati 5000 naših dronova'

Nagrada 'Zlatni ključ' za najboljeg velikog izvoznika osvojila je tvrtka Ericsson Nikola Tesla. Dodijeljene su nagrade hrvatskim izvoznicima u 20 kategorija. Hrvatski robni izvoz povećan je dva i pol puta od ulaska u Europsku uniju 2013., dosegnuvši više od 25 milijardi eura, poručio je na dodjeli nagrada ministar financija, Tomislav Ćorić.

Udruga Hrvatski izvoznici, koja je organizirala dodjelu, kao najveći izazov u budućnosti, navela je nedostatak radne snage, što se ne odnosi samo na Hrvatsku nego na čitavu Europu.

Nagradu za tehnološki proboj izvoza za 2025. dobila je osječka tvrtka Orqa, najpoznatija po proizvodnji vojnih dronova. Potvrda je to nevjerojatnog rasta koji je kulminirao potpisivanjem važnog ugovora s kanadskom vojskom, a njihovi planovi za budućnost još su ambiciozniji. O uspjehu i globalnoj strategiji tvrtke za RTL Danas govorio je operativni direktor Tomislav Krolo.

Streloviti rast Orqe

Nagrada za tehnološki proboj došla je kao priznanje za streloviti rast koji Orqa bilježi gotovo od samog osnutka. Prema riječima Tomislava Krole, poslovni model tvrtke temelji se na neprestanom širenju, što brojke jasno pokazuju.

"Poruka ovih nepunih osam godina postojanja je da otprilike svake godine rastemo na način da se po prihodu udvostručimo", istaknuo je Krolo. Dodao je kako takav financijski uzlet prati i veliko širenje tima.

"Ono što se dogodilo i u zadnjih godinu dana je da smo se udvostručili i po broju zaposlenika i od nešto preko 100 došli do skoro 250", objasnio je direktor tvrtke koja je ovom nagradom potvrdila i status jednog od najboljih izvoznika u kategoriji tehnoloških kompanija.

Glavni proizvod po kojem je Orqa prepoznatljiva u svijetu su dronovi, a njihovi proizvodni ciljevi su ogromni. Kompanija planira doseći proizvodnju od čak milijun dronova godišnje, a ključ za ostvarenje tog cilja leži u inovativnom poslovnom modelu.

"Naš cilj je da u narednom vremenu dođemo do brojke od milijun dronova godišnje, što s vlastitim kapacitetima proizvodnje u Osijeku, što s partnerskim kapacitetima", pojasnio je Krolo.

Model funkcionira tako da Orqa razvija i ustupa tehnologiju svojim partnerima diljem svijeta, koji zatim na lokalnim tržištima proizvode dronove pod Orqinim brendom. "To je taj program partnerstva koji smo mi razvili za čitav svijet", naglasio je.

Pet tisuća hrvatskih dronova za kanadsku vojsku

Upravo je takav partnerski model omogućio sklapanje strateškog posla u Kanadi, koja se ubrzano pozicionira kao drugo najvažnije tržište za osječku tvrtku, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država. Nedavno je potpisan ugovor prema kojem će Orqin kanadski partner proizvesti pet tisuća dronova za kanadsku vojsku.

"Naš partner u Kanadi prema našoj tehnologiji proizvodi naše dronove i isporučuje ih na tržištu Kanade. Krajnji korisnik je kanadska vojska", potvrdio je Krolo.

Ovaj ugovor dodatno će osnažiti njihovu poziciju na sjevernoameričkom kontinentu. "Kanada je već u prošloj godini bila tržište broj dva, odmah iza SAD-a koji je od početka kompanije naše glavno i najveće tržište, a ove godine je očito da će te brojke rasti", zaključio je Krolo.