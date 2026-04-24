Bili smo sa mladim pilotima dronova: 'Poprilično je zahtjevno, mora se puno vježbati'

U Osijeku je predstavljena prva hrvatska Školska dron liga. Osmišljena je kao izvannastavna aktivnost koja će osnovnoškolcima približiti tehnologiju zračne robotike, a u premijernoj sezoni natjecat će se dvadeset školskih timova s područja Osijek i Splita.

Važno je imati vješte ruke i prste, dobar vid i brze reflekse da bi dron letio i izbjegavao prepreke.

"Poprilično je zahtjevno, mora se puno vježbati, koncentraciju imati, tajming dobar i ono – baš mi je super“, kaže Sven Vuković, učenik OŠ Retfala Osijek.

Posebno kada se uspješan let dronom izvede u rekordnom vremenu za što treba mnogo vježbe i malo sreće.

"Moramo jako puno vježbati i poboljšati se, a i u kojoj mapi možda ima skraćenica gdje možemo zapravo brže vrijeme postići, a da drugi ne znaju“, kaže Ante Ogrebić, Učenik OŠ Retfala Osijek.

Mladi piloti dronova pod mentorstvom nastavnika marljivo vježbaju letove kako bi bili što uspješniji članovi timova u prvoj hrvatskoj Školskoj dron ligi.

"Što im više dajemo da se igraju to će im biti ljepše, a onda i uče kroz to, inače se bavimo i programiranjem i robotikom i automatikom, računalima i to ih sve zanima“, kaže Aleksandar Bojanc-Štemberger, nastavnik OŠ Retfala Osijek.

Tajne STEM znanja i vještina

Pa uživaju leteći dronom i na simulatorima, ali i otkrivajući tajne STEM znanja i vještina. I pravi su tim jer mentori hvale učenike, a učenici mentore.

"Odlični su isto, podržavaju nas dosta i pokazuju nam na primjer neke videe u kojima možemo naučiti još nekih stvari kako voziti bolje i još neke fore“, kaže Borna Čunović, učenik OŠ Retfala Osijek.

Kada djeluju zajedno, u igri i natjecanju kao i u učenju - za njih prepreka nema.

"Tako da je meni iznimno drago u uvjetima koje imamo da naša djeca postižu stvarno rezultate vrhunske, programiranja, radioamateri, robotika, znači u državnom smo vrhu“, kaže Igor Kopić, ravnatelj OŠ Retfala Osijek.

Pa se spremaju biti i u vrhu Školske dron lige pokrenute s ciljem približavanja osnovnoškolcima dronova i tehnologije zračne robotike.

"Dronovi su savršena platforma za razvoj cijelog niza STEM vještina, od fizike, matematike, elektronike, što god vam može pasti na pamet, a zapravo su sveprisutni u našem svakodnevnom životu“, kaže Dragan Kovačević, voditelj razvoja proizvoda poduzeća Orqa.

U premijernoj sezoni Školske dron lige svoja znanja, sposobnosti i vještine odmjerit će dvadeset školskih timova s područja Osijeka i Splita, natjecanje će se odvijati u tri faze, a veliko finale održat će se u svibnju na sajmu dronova u Osijeku.