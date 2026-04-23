Na jugu Hrvatske dižu naknadu za novorođenčad na 8000 eura: Evo detalja!

Splitsko Gradsko vijeće u četvrtak je jednoglasno usvojilo odluku kojom se povećavaju naknade za novorođenu djecu, pri čemu je to pravo prošireno i na posvojenu i udoljenu djeca, a donesena je i odluka o ovogodišnjim nagradama Grada Splita.

Za svako prvorođeno dijete naknada je povećana sa 265 na 500 eura, a za drugorođeno sa 530 na 750 eura. Za trećerođeno i svako sljedeće dijete roditelji će dobivati naknadu od ukupno 8000 eura u razdoblju od osam godina, umjesto dosadašnjih 7298 eura tijekom deset godna.

Mjere se odnose i na djecu koja su posvojena ili udomljena, te će ona imati ista prava na materijalnu naknadu kao i djeca o kojima skrbe biološki roditelji. U raspravi je istaknuto kako je tim činom napravljen iskorak u socijalnoj politici u Splitu.

Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo i odluke o dodijeli nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2025. godinu, koje će biti uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada i i blagdana Svetog Duje, zaštitnika Splita, 7. svibnja ove godine.

Nagrade Grada Splita za životno djelo tako se dodjeljuje Olgi Granić, Žanu Ojdaniću (posmrtno), Branku Ivandi (posmrtno) i Jakovu Dulčiću za izniman doprinos Splitu i njegovu društvenom, kulturnom, znanstvenom i javnom životu.

Osobne nagrade dodjeljuju se Ani Zaninović, Luciji Zaninović Kuzmanić, Kruni Peronji, Tonči Banovu i Špiri Gruici, čime je odano priznanje pojedincima koji su svojim radom i postignućima ostavili značajan trag u različitim područjima života grada.

Skupne nagrade dobivaju Jedriličarski klub Split, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Split, Kulturno umjetničkom društvu (KUD) "Filip Dević" Split, Športsko-rekreativna udruga osoba i djece s invaliditetom "Vjeruj i djeluj", Udruga osoba s cerebralnom paralizom "Srce" Split. Nagrađeni su jer svojim djelovanjem doprinose razvoju zajednice, promicanju solidarnosti, sporta, kulture i društvene uključenosti.

POGLEDAJTE VIDEO Provjerili smo koliko košta tjedan dana ljetovanja na Jadranu: 'Ako ti je do piva, bolje da nisi žedan