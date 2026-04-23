Predstavljena prva dron liga u Hrvatskoj: Mladi piloti pokazali što znaju

U Osijeku je predstavljena prva hrvatska Školska dron liga. Natjecanje je osmišljeno kao izvannastavna aktivnost koja će osnovnoškolcima približiti tehnologiju zračne robotike. U premijernoj sezoni natjecat će se dvadeset timova s područja Osijeka i Splita. STEM vještine će usavršavati uz pomoć svojih nastavnika mentora, a mladi piloti upravljat će dronovima tvrtke Orqa koja je i idejni začetnik Školske dron lige. Više pogledajte u prilogu Još informacija donosi naš Bojan Uranjek.