Majstori imali pune ruke posla s aparatima koji su bili 'otpisani': 'Za tri minute je bilo gotovo'

A čuvate li stare stvari i aparate i kad ste zadnji put neki odnijeli uređaj na servis? Baš u povodu Dana planeta Zemlje organizirana je akcija gdje se moglo besplatno popraviti odjeću, obuću, bicikle, pa i kućanske aparate uz pomoć majstora. Prilog donosi Mia Franceković.

Na popravak je stigao i old tajmer usisavač star više gotovo 40 godina. Njegova vlasnica jednostavno ga se nije mogla odreći.

"Bilo mi ga je žao baciti jer je super radio godinama i onda sam čula na vijestima da Grad Zagreb organizira ovo pa sam rekla idem probati, možda ga čovjek uspije popraviti. Ako ga bacam barem da znam da ne valja pa ću ga baciti", kaže Silva Predojević iz Sesveta.

Osim usisavača, na popravak je stigla i tambura, kosilica, razni nakit. Krpala se odjeća, a serviseri bicikala imali su pune ruke posla.

"Tu sam bila u prolazu, stala sam, pukla mi je nogica i pitala dečke je li mogu popraviti, rekli su naravno i evo u tri minute je bilo gotovo", kaže Nikolina Šestak iz Sesveta.

Neki kućanski uređaji ponovno su oživjeli.

"Tri fena koja nisu radila, ali eto u rukama ovog čarobnog majstora oni su počeli raditi tako da mislim da sada neće biti problema sa sušenjem kosa doma", kaže Vjekoslava Damjanović iz Sesveta.

Umjesto popravaka, mnogi se odlučuju na kupnju novih, često jeftinijih proizvoda.

"Mislim da ljudi ni ne razmišljaju da se nešto može popravit danas, evo iskreno. Da, neke stari su postale dosta jeftine za kupit i onda mi to olako shvaćamo. Kupimo i čim se pokvari bacimo", kaže Nikolina.

"Preveliki im je izdatak za popravak pa se onda odluče za te neke jeftinije dućane ili nešto takvoga", kaže Jadranka.

Obrtnici poručuju, dobro je prvo provjeriti koliko košta cijena popravka, a ne odmah kupovati novo.

"Nekad se puno više popravljalo, puno više je bilo malih obrtnika i servisera. Onda je jedno vrijeme to zamrlo, ali ja se nadam da će se to ponovno pomalo vraćati nazad", kaže predsjednik Obrtničke komore Antun Trojnar.

A to su uspjeli čak i s usisavačem gospođe Silve starim nekoliko desetljeća.

"Neće on raditi još 20 godina, to ja znam, ali bar ga je popravio. Tko želi neka si da popraviti. Ima servisera, ima ljudi sposobnih koji žele raditi i ja polazim od toga - šteta je baciti", kaže Silva.

Jer kvar je bio samo na kablu, a popravak, da se plaća, stajao bi 15 eura. Tako je ovaj stari pomagač dobio novu priliku.