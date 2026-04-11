Izgleda li vam kauč staro i istrošeno? Uz ovih sedam trikova bit će kao nov

Bez obzira radi li se o vašem prvom unajmljenom stanu ili domu za cijeli život, kauč je jedan od ključnih komada namještaja. Bez obzira na vrstu ili stil, riječ je o velikoj investiciji koja često određuje kako će izgledati ostatak dnevnog boravka.

Iako većina kauč kupuje s idejom da će trajati dugi niz godina, postavlja se pitanje što učiniti kada počne izgledati staro ili istrošeno. Postoje rješenja koja ne uključuju zamjenu postojećeg kauča, piše Real Simple.

Foto: Shutterstock

Sedam metoda da kauč izgleda kao nov

Postoji sedam jednostavnih načina kako starom kauču možete vratiti svjež izgled i učiniti da ponovno izgleda kao nov.

Unesite svježinu novim jastucima

Najbrži način za osvježavanje starog kauča jest dodavanje novih jastuka. "Slojevitim kombiniranjem nekoliko različitih dekorativnih jastuka može se postići potpuno novi izgled", kaže dizajnerica interijera Sarah Whitney.

Kada je riječ o jastucima, mogućnosti su gotovo neograničene. Ako vam je kauč neutralne boje razmislite o jastucima u jarkim tonovima koji će unijeti kontrast, ili odaberite zanimljiv uzorak ili neobičnu teksturu. Ako su vaši jastuci kvadratnog oblika, pokušajte dodati i okrugli jastuk kako biste dobili zanimljiviju kombinaciju. Bez obzira na stil, postoji bezbroj kombinacija s kojima možete eksperimentirati. Ako imate ograničen budžet ili manjak prostora za pohranu, jednostavno zamijenite samo navlake.

Očistite kauč

Ako ste prije nekoliko godina kupili bijeli kauč, možda ste primijetili da je s vremenom posivio. Isto tako, vaš kauč može izgledati staro i pomalo prljavo zbog djece ili kućnih ljubimaca. Profesionalno čišćenje može udahnuti novi život starom kutnom kauču ili dvosjedu, i to uz djelić cijene novog komada.

Ako vaš kauč ima navlake, možete ih odnijeti u kemijsku čistionicu ili oprati kod kuće. Važno je provjeriti etiketu i slijediti upute za pravilno održavanje.

Prekrijte jastuke dekorativnom dekicom

Whitney ističe kako je još jedan jednostavan način da stari kauč izgleda kao nov prekrivanjem dekicom. "Ona može poslužiti kao navlaka, a ležerniji način postavljanja može izgledati vrlo elegantno", dodaje dizajnerica interijera Whitney.

Ova metoda je također odlična za prikrivanje manjih oštećenja ili mrlja, bez potrebe za dodatnim troškovima popravaka ili zamjene.

Nabavite nove navlake

Kauč može izgledati staro i istrošeno, ali njegova drvena konstrukcija može biti i dalje potpuno očuvana. U tom slučaju, ulaganje u nove navlake je praktično rješenje. Ako je vaš kauč već imao navlake, postoji velika vjerojatnost da proizvođač nudi dodatne opcije koje se mogu jednostavno naručiti.

U suprotnom, navlake možete izraditi po mjeri, i to za znatno manji iznos nego što bi vas stajao novi kauč. Razmislite o potpuno drukčijem materijalu, poput umjetne kože umjesto platna, ili se odlučite za uzorak umjesto jednobojne varijante.

Obojite postojeće navlake

Ako su vaše sadašnje navlake još uvijek u dobrom stanju, svijetle i perive u perilici, mogu biti idealne za bojanje. Ako ste vješti u "uradi sam" projektima, dostupni su setovi koji omogućuju jednostavnu i sigurnu promjenu kod kuće. Pažljivo slijedite upute kako biste postigli najbolji mogući rezultat.

Promijenite ostatak prostora

Ako ne možete promijeniti kauč, promijenite ono što ga okružuje. "Zapamtite, kontekst je ključan — zamjenom elemenata oko kauča odmah se stvara potpuno novi dojam. Eksperimentirajte s drugačijim tepihom ispod njega, umjetninama iznad njega i nekoliko različitih dekorativnih jastuka", ističe Whitney.

Čak i promjena jedne ili dvije stvari može skrenuti pažnju s onoga što vam se ne sviđa i unijeti nešto novo u vaš dnevni boravak.

Foto: Shutterstock

Presvucite kauč

Ako je vaš kauč i dalje u dobrom stanju — možda savršeno odgovara prostoru ili ima sentimentalnu vrijednost — presvlačenje je opcija koju vrijedi razmotriti. "Ako zaista volite svoj kauč i ne smeta vam uložiti nešto više vremena i novca, presvlačenje je pravi izbor", kaže dizajnerica interijera Sarah Whitney.

Iako je skuplja opcija, presvlačenje se može isplatiti za kvalitetan komad namještaja koji već volite, a ujedno je i održiv način da postignete personaliziran izgled bez potrebe za kupnjom potpuno novog kauča.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'