Anja Šovagović Despot 40 godina karijere slavi novom kazališnom predstavom: 'San sam ostvarila'

Mirisi, zlato i tamjan, jedan od najznačajnijih i najkompleksnijih romana hrvatske književnosti Slobodana Novaka postaje kazališna predstava. Premijerno će biti izvedena na kazališnim daskama Gavelle, a u tijeku je generalna proba uoči sutrašnje premijere.

Temeljna ideja predstave je traganje za smislom borba protiv svake vrste odustajanja u vremenu i prostoru. Redatelj je Zrinko Ogresta, višestruko nagrađivani filmski redatelj koji prvi put režira u kazalištu.

Ovo je posljednja premijera ove sezone u Gavelli. Predstava kojom glumica Anja Šovagović Despot slavi četrdeset godina u tom kazalištu.

S njom je uoči generalne probe razgovarala reporterka RTL-a Danas Maja Oštro Flis.

Čuli smo da nakon više od 30 godina mirisi, "Zlato i tamjan" ponovo u zagrebačkom kazalištu ovdje u Gavelli. Velika važna knjiga za koju svi znaju. Velika važna kazališna predstava imate glavnu žensku ulogu. Ulogu Madone je fizička transformacija i nevjerojatna, nećete ovako izgledati to je sigurno.

Da neće ovako izgledati. Međutim, da igram ulogu Madone u predstavi "Mirisi zlato i tamjan". To je uloga koja je sama za sebe, odnosno ona sama za sebe, kaže i govori da ima 100 godina i punto, da su joj komunisti sve uzeli. Sve su joj ukrali i sad joj još i godine žele ukrasti sto sto stotinu punto.

S obzirom na to da obilježavamo svojih 40 godina, ovdje u Gavelli na Gavellinim daskama, barem s obzirom na tu ulogu, mogu reći da sam premlada pa mi to godi onako kao sto godina. Uh ima još do tada

Kada govorimo o 40 godina rada ovdje u Gavelli sigurno je puna emocija, puno uspomena, vjerojatno to puno puta glumce pitaju koje trenutke, koju posebnu emociju pamtite?

Posebno pamtim emociju kada sam potpisala taj ugovor o stalnom angažmanu, još sam bila zapravo svježe diplomirala i odmah sam primljena ovdje u stalni radni odnos. Međutim, i prije toga i kao studentica i prije Akademije sam sudjelovala u predstavama ovdje u kazalištu i moram reći da mi je zapravo na neki način bio san doći u dramsko kazalište Gavella.

To je kazalište jedino dramsko kazalište u Hrvatskoj. Poznato je oduvijek bilo po sjajnim glumcima i po sjajnim ekipama koje su ovdje radile tako da je ono uzbuđenje koje sam osjetila kad sam ušla osjećam. Jednako tako i sada kada obilježavamo tih ajmo to tako brutalno nazvati 40 godina.

Postoji li nešto što se još priželjkujete, a niste još ostvarili?

Pa zapravo ne u ovom času ne ono što sam htjela. Zadnjih otprilike desetak godina igrala sam barunicu Castelli na Dubrovačkim ljetnim igrama u Gospodi Glembajevima, Miroslava Krleže. I zapravo sam na neki način htjela rekonstruirati priču te uloge, odnosno tog lica barunice Castelli i trebalo mi je deset godina.

I knjiga je upravo u tisku i to je, evo, mogu reći ako sam o nečemu sanjala tih deset godina, sanjala sam o tome da napišem taj roman. On će izaći, nadam se negdje krajem svibnja, tako da, evo s te strane i taj san mi se ispunio, a sad čovjek ispunjava sam sebi snove.

Mislim apsolutno velika lijepa obljetnica koliko se rad glumice mijenjao tijekom godina. Ako možete usporediti biti kazališna glumica, sada u ovim godinama i negdje na sredini karijere na početku karijere.

Da, uvijek je to zanimljivo pitanje i sama sebi ga zapravo ponavljam, stalno, pogotovo kada se nađem u situaciji da se osjetim na početku. Uvijek je glumac na početku kad radi novu ulogu.

Premijeru će imati sutra, naravno, ovdje u Gavelli u 19 sati i 30 minuta.