Uznemirujuće snimke: Djevojčice još ne znaju ni govoriti, a već su opsjednute ovime

MOOOLIM!? /

Još ne znaju ni govoriti, a već koriste kreme protiv bora. Svi znaju da djevojčice sve ranije postaju opsjednute brigom za kožu, ali ima ih sve više koje to rade već s dvije ili tri godine. MOOOOOOLIM!?

TikTok je pun uznemirujućih snimki na kojima curice koje još ne idu ni u školu, predstavljaju svoju složenu skin care rutinu. Toneri, kiseline, serumi, proizvodi protiv bora, maske: djevojčice na lice stavljaju proizvode koje uopće ne bi smjele i koje im štete. Kao odrasle influencerice od kojih su to naučile: djevojčice od sedam ili osam godina tumače što sve stavljaju na lice prije škole, da bi im ten bio gladak, ujednačen i sjajan.

Guardian je o svemu proveo opsežnu istragu i ustanovio: da djeca influenseri dobivaju besplatnu kozmetiku, a dermatolozi trendove nazivaju duboko zabrinjavajućim i distopijskim.