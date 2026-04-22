Sanchez priznao nakon poraza: 'Pokušali smo sve, ali nismo našli put do gola'

Nogometaši Varaždina slavili su protiv Rijeke rezultatom 1:0 u 31. kolu SuperSport HNL-a i tako se dodatno približili borbi za treće mjesto.

Trener Varaždina Nikola Šafarić naglasio je kako je riječ o iznimno važnoj pobjedi protiv jakog suparnika. Istaknuo je da je njegova momčad morala puno trpjeti, posebno u drugom dijelu, ali je pokazala karakter i zasluženo slavila.

S druge strane, trener Rijeke Victor Sanchez priznao je da je ključ poraza bila realizacija. Iako su stvarali prilike i pokušavali probiti obranu Varaždina, nedostatak pogodaka na kraju ih je koštao bodova.

