Valpovo u znaku legendi: Mandžukić, Simon i Kranjčar obilježili 100 godina Valpovke

U Valpovu je danas vladalo pravo sportsko veselje povodom velikog jubileja tamošnjeg nogometnog kluba NK Valpovka, koji slavi 100. rođendan. Obljetnicu su uveličale brojne sportske zvijezde, a u grad su stigli Mario Mandžukić, Kruno Simon i Niko Kranjčar, sudjelujući u humanitarnoj utakmici.

Događaj je okupio „humane zvijezde Hrvatske“ i veterane Valpovke u revijalnom susretu kojim je obilježen veliki jubilej kluba. Ulazak igrača popraćen je glazbom i svečanom atmosferom, a stadion je bio ispunjen brojnim navijačima.

Kruno Simon je istaknuo simboličan karakter susreta, dok je predsjednik kluba Marko Barišić naglasio kako je utakmicu bilo lako dogovoriti, uz poseban naglasak na važnost ovakvih događaja za zajednicu.

Najviše pažnje privukli su upravo Kranjčar i Mandžukić, koji su izazvali veliko oduševljenje među mlađim navijačima. Iako su bivši profesionalci, utakmica je protekla u revijalnom ritmu, bez rezultatskog imperativa.

Kranjčar je i sam najavio opušten pristup, a susret je obilježio i njegov pogodak koji je izazvao posebne reakcije na tribinama.

Iako je sve bilo u znaku zabave, utakmica je imala i humanitarnu notu. Sav prihod od ulaznica doniran je Udruzi osoba s invaliditetom MI iz Valpova, čime je jubilarna proslava dobila dodatnu vrijednost.

Predsjednik Barišić i organizatori najavili su nastavak razvoja kluba, uz želju da se slični događaji ponove i u budućnosti.

Valpovka je tako svoj stoti rođendan obilježila na način koji spaja sport, zajednicu i humanost – uz nogometni spektakl koji će se još dugo pamtiti.