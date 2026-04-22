FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
praznik nogometa

Valpovo u znaku legendi: Mandžukić, Simon i Kranjčar obilježili 100 godina Valpovke

Kranjčar je i sam najavio opušten pristup, a susret je obilježio i njegov pogodak koji je izazvao posebne reakcije na tribinama.

22.4.2026.
20:46
Sportski.net
Screenshot: RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

U Valpovu je danas vladalo pravo sportsko veselje povodom velikog jubileja tamošnjeg nogometnog kluba NK Valpovka, koji slavi 100. rođendan. Obljetnicu su uveličale brojne sportske zvijezde, a u grad su stigli Mario Mandžukić, Kruno Simon i Niko Kranjčar, sudjelujući u humanitarnoj utakmici.

Događaj je okupio „humane zvijezde Hrvatske“ i veterane Valpovke u revijalnom susretu kojim je obilježen veliki jubilej kluba. Ulazak igrača popraćen je glazbom i svečanom atmosferom, a stadion je bio ispunjen brojnim navijačima.

Kruno Simon je istaknuo simboličan karakter susreta, dok je predsjednik kluba Marko Barišić naglasio kako je utakmicu bilo lako dogovoriti, uz poseban naglasak na važnost ovakvih događaja za zajednicu.

Najviše pažnje privukli su upravo Kranjčar i Mandžukić, koji su izazvali veliko oduševljenje među mlađim navijačima. Iako su bivši profesionalci, utakmica je protekla u revijalnom ritmu, bez rezultatskog imperativa.

Kranjčar je i sam najavio opušten pristup, a susret je obilježio i njegov pogodak koji je izazvao posebne reakcije na tribinama.

Iako je sve bilo u znaku zabave, utakmica je imala i humanitarnu notu. Sav prihod od ulaznica doniran je Udruzi osoba s invaliditetom MI iz Valpova, čime je jubilarna proslava dobila dodatnu vrijednost.

Predsjednik Barišić i organizatori najavili su nastavak razvoja kluba, uz želju da se slični događaji ponove i u budućnosti.

Valpovka je tako svoj stoti rođendan obilježila na način koji spaja sport, zajednicu i humanost – uz nogometni spektakl koji će se još dugo pamtiti.

ValpovoPrijateljska UtakmicaLegende
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike