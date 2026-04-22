FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ELF OSLABIO

Šok za Njemačku: Jedan od najbitnijih igrača otpao za Svjetsko prvenstvo

×
Foto: Norbert SCHMIDT/imago sportfotodienst/Profimedia

Njemačka se nalazi u skupini E, a suparnici će joj biti Ekvador, Obala Bjelokosti i Curacao

22.4.2026.
20:46
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Njemačka nogometna reprezentacija na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, kojem su zajednički domaćini Meksiko, Kanada i SAD, neće moći računati na 30-godišnjeg igrača Bayerna Sergea Gnabryja.

Na treningu bavarske momčadi Gnabry je doživio puknuće aduktora desnog bedra, a sve naknadne pretrage su pokazale da je ozljeda dovoljno ozbiljna te igraču ne ostavlja dovoljno vremena da se od nje oporavi prije početka SP-a sredinom lipnja.

Nastavlja se time nesreća Gnabryja kada su u pitanju nastupi na velikim natjecanjima jer je ovaj krilni napadač zbog ranijih ozljeda propustio Svjetsko prvenstvo 2018. te Europsko prvenstvo prije dvije godine.

U posljednje vrijeme Gnabry je bio ponajbolji igrač njemačke reprezentacije, a ukupno je za popularni Elf u karijeri odigrao 59 utakmica te je pritom postigao 26 pogodaka uz 11 asistencija.

Na Svjetskom prvenstvu Njemačka se nalazi u skupini E, a suparnici će joj biti Ekvador, Obala Bjelokosti i Curacao.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Njemačka Nogometna ReprezentacijaElfSerge Gnabry
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike