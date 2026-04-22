Mesić oprao Plenkovića zbog Thompsona: 'Otišao se pokloniti NDH nostalgičaru'

Od proboja iz ustaškog logora Jasenovac prošla je 81 godina. Ovogodišnja komemoracija prošla je bez govora političara. Odana je počast žrtvama ustaškog logora, a preživjeli su progovorili o mučnim detaljima iz prošlosti.

Bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić s komemoracije je prozvao premijera Andreja Plenkovića zbog susreta s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom na Hipodromu. Prozvao je i državni vrh za relativizaciju ustaštva. "Vrh države to i tolerira. Dovoljno je da se premijer ode pokloniti jednom NDH nostalgičaru", rekao je Mesić.

Stigao mu odgovor

Odgovor mu je brzo stigao.

"Nema relativizacije, mi smo ovdje 10 godina, ja sam premijer 10 godina, svih 10 godina sam ovdje. Što se tiče jedne jedine pjesme koja je vezana za početak Domovinskog rata - mi smo bezbroj puta opisali u kojem kontekstu je spjevana i napravljena, kao budnica u Domovinskom ratu. Mislim da to itekako treba odvojiti od ovoga što se odnosi na Drugi svjetski rat", naveo je Plenković.

