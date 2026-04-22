ZDRAVSTVENA INTERVENCIJA /

Britanija pred najvećom povijesnom zabranom! Svi rođeni nakon 2008. nikada neće moći kupiti cigarete

Prijedlog je to zakona o duhanu i e-cigaretama kojeg od implementacije s početkom 2027., dijeli samo kraljev potpis

22.4.2026.
17:00
RTL Danas
Čeka li Veliku Britaniju presedan u borbi protiv dima? Svi koji su rođeni nakon 2008., nikada neće moći legalno kupiti cigarete ni duhanske proizvode.

Minimalna zakonska dob za kupnju duhanskih proizvoda svake bi godine rasla, čime bi postalo nemoguće kupiti ih legalno. Cilj je rasteretiti nacionalni zdravstveni sustav jer, prema službenim procjenama, u Engleskoj svake godine zbog pušenja umre oko 64 tisuća ljudi, a oko 400 tisuća mora na bolničko liječenje.

"Dopustite mi da pozovem sve uvažene lordove da prihvate ove amandmane i primijete da ovo poslijepodne označava završetak parlamentarne procedure za ovaj zakon. Ovo je povijesni zakon! Stvorit će generaciju bez pušača. Zapravo, to je najveća javnozdravstvena intervencija u jednoj generaciji i mogu uvjeriti sve uvažene lordove da će spašavati živote. Molim da se prijedlog usvoji", rekla je Gillian Merron, članica Doma lordova.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
