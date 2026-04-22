Britanija pred najvećom povijesnom zabranom! Svi rođeni nakon 2008. nikada neće moći kupiti cigarete

Čeka li Veliku Britaniju presedan u borbi protiv dima? Svi koji su rođeni nakon 2008., nikada neće moći legalno kupiti cigarete ni duhanske proizvode.

Prijedlog je to zakona o duhanu i e-cigaretama kojeg od implementacije s početkom 2027., dijeli samo kraljev potpis.

Minimalna zakonska dob za kupnju duhanskih proizvoda svake bi godine rasla, čime bi postalo nemoguće kupiti ih legalno. Cilj je rasteretiti nacionalni zdravstveni sustav jer, prema službenim procjenama, u Engleskoj svake godine zbog pušenja umre oko 64 tisuća ljudi, a oko 400 tisuća mora na bolničko liječenje.

"Dopustite mi da pozovem sve uvažene lordove da prihvate ove amandmane i primijete da ovo poslijepodne označava završetak parlamentarne procedure za ovaj zakon. Ovo je povijesni zakon! Stvorit će generaciju bez pušača. Zapravo, to je najveća javnozdravstvena intervencija u jednoj generaciji i mogu uvjeriti sve uvažene lordove da će spašavati živote. Molim da se prijedlog usvoji", rekla je Gillian Merron, članica Doma lordova.