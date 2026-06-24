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Navijači probdjeli burnu noć: 'Nisam mogao zaspati, popio sam jedan Normabel'

Nakon burne noći i velike pobjede Hrvatske protiv Paname, jutro je mnogima stiglo prerano.

Tisuće navijača ostale su budne do ranih jutarnjih sati, a danas su ih dočekale svakodnevne obveze. Kako izgleda radni dan nakon nogometne euforije?

"Nisam mogao zaspati od uzbuđenja, popio sam Normabel jedan, pa sam onda zaspao oko pola pet, a onda u sedam ustajanje za posao", opisao nam je Boris Jaranović iz Zagreba. 

Više pogledajte u našem prilogu 

 

 

 

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24.6.2026.
19:34
Maja Lipovšćak Garvanović
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.Navijači
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