Navijači probdjeli burnu noć: 'Nisam mogao zaspati, popio sam jedan Normabel'

LUDNICA U TORONTU /
Jedni prizivaju finale, drugi ne vjeruju Vatrenima! Igor: 'Znam nogomet, nećemo proći'
Nakon burne noći i velike pobjede Hrvatske protiv Paname, jutro je mnogima stiglo prerano.
Tisuće navijača ostale su budne do ranih jutarnjih sati, a danas su ih dočekale svakodnevne obveze. Kako izgleda radni dan nakon nogometne euforije?
"Nisam mogao zaspati od uzbuđenja, popio sam Normabel jedan, pa sam onda zaspao oko pola pet, a onda u sedam ustajanje za posao", opisao nam je Boris Jaranović iz Zagreba.
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