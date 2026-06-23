Schlosserove stube ponovno otvorene: Obnova ovog simbola Zagreba koštala 1,7 mil. eura

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ČEKALO SE GODINU I POL /

Od utorka su ponovno otvorene Schlosserove stube. Posljednjih godinu i pol bile su zatvorene zbog cjelovite obnove. Sanirana je konstrukcija stubišta te su zamijenjeni svi dotrajali elementi, čime je ponovno omogućeno sigurno i kvalitetno korištenje jednog od simbola Zagreba.

Obnova vrijedna 1,7 milijuna eura u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna, a sada slijedi druga faza projekta u kojoj će se urediti Trg svibanjskih žrtava.

Komentar je imao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pogledajte u prilogu.