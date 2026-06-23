Schlosserove stube ponovno otvorene: Obnova ovog simbola Zagreba koštala 1,7 mil. eura

KAKVI FRAJERI /
Ivić i Kuzmanović javili nam se iz Omiša i poslali poruku Vatrenima uoči Paname
Od utorka su ponovno otvorene Schlosserove stube. Posljednjih godinu i pol bile su zatvorene zbog cjelovite obnove. Sanirana je konstrukcija stubišta te su zamijenjeni svi dotrajali elementi, čime je ponovno omogućeno sigurno i kvalitetno korištenje jednog od simbola Zagreba.
Obnova vrijedna 1,7 milijuna eura u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna, a sada slijedi druga faza projekta u kojoj će se urediti Trg svibanjskih žrtava.
Komentar je imao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pogledajte u prilogu.