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ČEKALO SE GODINU I POL /

Schlosserove stube ponovno otvorene: Obnova ovog simbola Zagreba koštala 1,7 mil. eura

Od utorka su ponovno otvorene Schlosserove stube. Posljednjih godinu i pol bile su zatvorene zbog cjelovite obnove. Sanirana je konstrukcija stubišta te su zamijenjeni svi dotrajali elementi, čime je ponovno omogućeno sigurno i kvalitetno korištenje jednog od simbola Zagreba.

Obnova vrijedna 1,7 milijuna eura u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna, a sada slijedi druga faza projekta u kojoj će se urediti Trg svibanjskih žrtava. 

Komentar je imao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pogledajte u prilogu.

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23.6.2026.
22:19
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ZagrebRtl DanasSchlosserove StubeTomislav Tomašević
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